صور ومعلومات جديدة عن خطيب منة عرفة وكيف بدأت قصة حبهما

منة عرفة الفنانة الشابة مازالت محل اهتمام عدد من متابعيها بعدما أعلنت مؤخرًا عن خبر خطوبتها من شاب يدعى محمود مهدي، وذلك عقب أيام قليلة من إعلان علي غزلان خطوبته، بعد فترة من انفصاله عن منة عرفة.

أحدث ظهور لمنة عرفة وخطيبها

وبالرغم من أن منة عرفة لم تكشف عن هوية خطيبها الجديد محمود مهدي واكتفت بإعلان خطبتها فقط عبر انستجرام، إلا أن الأخير قرر الاحتفال بخطوبته على الفنانة الشابة، ونشر صورة تجمعها به عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها الثنائي وهما يجلسان بالقرب من بعضهما البعض، ويبدو أن الصورة التقطت منذ فترة بسبب ارتدائهما الملابس الشتوية الثقيلة وهو ما لم يتناسب مع الأجواء الآن.

وعلق محمود مهدي على صورته مع منة عرفة بشكل طريف وقال: "ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة"، فيما قررت الفنانة الشابة الرد على خطيبها وقالت: "أمين يارب"، وتلقى الثنائي التهاني من قبل عدد من المقربين منهما.

صور منة عرفة وخطيبها ومعلومات عن بداية علاقتهما

وحرص كذلك عدد من أصدقاء الثنائي على نشر صور جديدة لهما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهنئتهما بالخطوبة، ويبدو أن الثنائي قد تعرفا على بعضهما البعض خلال كواليس فيلم بعنوان "666" من المنتظر عرضه قريبًا، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري وآخرين، حيث يعتبر هذا الفيلم هو بداية دخول محمود مهدي لعالم التمثيل.

منة عرفة تتعرض للانتقادات

الجدير بالذكر أن منة عرفة تلقت العديد من الانتقادات بمجرد إعلان خبر خطوبتها وغلق التعليقات على التدوينة، وهو ما فسره الجمهور بكونه حالة من الغيرة بسبب ارتباط علي غزلان رسميًا من ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، واعتقدوا أن منة قررت الرد على الأمر بإعلان خطوبتها كذلك.

وكان آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل "إسعاف يونس"، الذي عُرض مؤخرا على منصة Watch It مؤخرًا، وشاركت في بطولته مع كل من محمد أنور وسارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق، والعمل من إخراج معتز التوني.