فيديو هند البلوشي تخضع لعمليتين جراحيتين وتبكي بعد رؤية طفليها

هند البلوشي الفنانة الكويتية كشفت عن سبب غيابها عن الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الماضية، وأكدت أنها كانت تمر بوعكة صحية تسببت في خضوعها لعمليتين جراحيتين في الفترة الماضية.

هند البلوشي تخضع لعمليتين جراحيتين

هند البلوشي نشرت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه داخل عيادة طبيبها بمصر، وطلبت منه أن يشرح للجمهور تفاصيل ما كانت تمر به طوال الفترة الماضية، حيث أكد الطبيب أنه قام بإجراء عمليتين جراحيتين للفنانة الكويتية أولهما كانت لإصلاح أنفها بسبب وجود مشكلة خاصة بالتنفس، ولفت إلى أن نتيجة تلك العملية لن تظهر بشكل واضح سوى بعد 4 أسابيع.

هند البلوشي تبكي بعد لقاء أسرتها

أما العملية الثانية كانت عبارة عن استئصال تليفات بالثدي، مشيرًا إلى أن نتيجة فحص هذه التليفات كانت حميدة، وليست بها أي أورام سرطانية، من جانبها علقت هند البلوشي وأكدت أنها كانت ممنوعة من السفر بأمر من الطبيب، لأنه يحتاج إلى متابعة حالتها باستمرار بعد العمليتين.

وبعد ساعات من ذلك الفيديو شاركت هند أيضًا مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام وظهرت فيه وهي تستقبل أسرتها بالمطار، حيث بكت هند البلوشي وهي تحتضن طفليها نظرًا لابتعادها عنهما لفترة طويلة.

الجدير بالذكر أن هند البلوشي كانت محل اهتمام الجمهور طوال الفترة الماضية بسبب أزمتها مع الفنان العراقي علي يوسف، وبعدما قرر الثنائي أن يتحدثا بصراحة عن أزمة زواجهما، كل منهما على حدى عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان علي يوسف قد نفى في البداية أنباء الزواج منها وقال في مقطع فيديو "أمام الملأ أقول لهند جاسم البلوشي.. أنت طالق طالق طالق بالثلاثة، هذا إذا كان في صحة في كلام هند البلوشي إني أنا زوجها".

أزمة هند البلوشي وعلي يوسف

فيما قررت هند البلوشي أن تفجر مفاجأة جديدة حول زواجها من الفنان العراقي وخرجت في مقطع فيديو وقالت انها أعلنت زواجها من علي يوسف خلال الفترة الماضية كونها كانت حاملا منه، وأضافت: "آن الآوان أن أعلن عن الحقيقة الأخرى، إحنا ما كنا متفقين أن نعلن في هذه الفترة، كان المفترض هو أن يخلص الاوراق ويجي الكويت وبعدين يتم الاعلان، الله العالم شو كان السبب بس انا احترمت رغبته.. لكن حدث حدث طارئ خارج عن إرادتي خلاني أعلن زواجنا وما ابغى اضايق احد.. أنا كنت حامل والكل لامني وأولهم احمد السعدون والجنين كان مهدد بالإجهاض وانا فنانة وسمعتي تهمني جدا".

وتابعت: "انا اضطررت للاعلان لأني كنت حامل وعلي يوسف أنكر هذا الأمر وبعد ما أرسلت له تقرير الحمل انصدم وضل يتواصل معاي بعد ما شاف التقرير"، كذلك كشفت عن نيتها مقاضاة علي يوسف في العراق بتهمة التزوير والنصب والاحتيال والتشهير بعد إنكار زواجه منها، كما تم الكشف عن عقد الزواج بينهما.