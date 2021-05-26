"حادث غامض يغير حياة طبيب نفسي وزوجته" .. تعرفوا على تفاصيل مسلسل "60 دقيقة" لياسمين رئيس ومحمود نصر

ياسمين رئيس الفنانة المصرية تبدأ خلال الأيام المقبلة تصوير مسلسل جديد بعنوان "60 دقيقة" في لبنان، وهو العمل الذي يشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الوطن العربي وتدور أحداثه في إطار 9 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد قريبًا.

"دوت الخليج" تكشف تفاصيل مسلسل "60 دقيقة"

"دوت الخليج" علمت من مصدر مطلع بالمسلسل، أن العمل سوف يضم مجموعة مميزة من النجوم بجانب ياسمين رئيس، ومن بينهم الفنان السوري محمود نصر والفنانة شيرين رضا وسوسن بدر والممثلة السعودية فاطمة البنوي والفنانة الشابة هنا داود، كما أن هناك مفاوضات حتى الآن لانضمام النجم طارق عبد العزيز والفنانة مريم الخشت إلى فريق عمل المسلسل المنتظر.

مسلسل "60 دقيقة" من إنتاج صادق الصباح وتأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم الأحمدي، وموسيقى تصويرية للموسيقار تامر كروان، ومهندس الديكور إسلام حسن شوقي والاستايلست ريهام عاصم.

قصة مسلسل "60 دقيقة" لياسمين رئيس ومحمود نصر

المسلسل المنتظر تدور أحداثه في إطار دراما نفسية تشويقية حول طبيب نفسي يجسد دوره محمود نصر، وزوجته التي تقوم بدورها ياسمين رئيس، واللذان يعيشان حياة مستقرة وهادئة، إلى أن يقع حادث ما، يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وأكد المصدر أن من أبرز التحديات التي سوف تكون سببًا في جذب الجمهور للعمل، هو الطريقة المختلفة في حكي وسرد الأحداث، ومن المقرر الكشف عن تفاصيل العمل بالكامل قريبًا.

أحدث نشاطات محمود نصر وياسمين رئيس

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال ياسمين رئيس كان مشاركتها في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته كل من مصطفى شعبان وعمرو سعد ودلال عبد العزيز وعمرو عبد الجليل وحسن الرداد ورانيا يوسف، كما شهد العمل آخر ظهور فني للفنان الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.

أما أحدث أعمال الفنان محمود نصر كان مشاركته في مسلسل "دفعة بيروت" الذي عرض مؤخرًا وكان من بين نجومه فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.