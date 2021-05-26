“ملحمة إيران” يعرض مقتنيات تشمل فترة خمسة آلاف عام في متحف بلندن

لندن ـ رويترز: يعرض متحف فيكتوريا وألبرت بلندن مطلع الأسبوع مقتنيات تشمل فترة خمسة آلاف عام من الفنون الثقافية والتصميمات الإيرانية تتراوح من النحت القديم إلى التصوير الفوتوجرافي المعاصر، في أول حدث كبير من نوعه في بريطانيا خلال 90 عاماً.

وقال المتحف: إن معرض “ملحمة إيران” الذي سيفتح أبوابه للجمهور السبت المقبل، يضم أكثر من 300 قطعة تستعرض مسيرة إيران القديمة والإسلامية والمعاصرة بما في ذلك المخطوطات والخزف والسجاد والمنسوجات وكذلك الصور.

ويتألف المعرض من عشرة أقسام من بينها “الإمبراطورية الفارسية” الذي يغطي الحقبة الأخمينية و”تغيير الاعتقاد” الذي يركز على دور الإسلام في الثقافة الإيرانية و”التميز الأدبي” الذي يلقي الضوء على الشعر الفارسي.

وقال جون كيرتس المنسق المشارك للمعرض لرويترز “لم يدرك الناس أن إيران لديها هذه التقاليد الفنية الرائعة والثرية وهذا التراث الثقافي الرائع الذي يعود لسنوات عديدة مضت إلا في الآونة الأخيرة”.

وتشمل المعروضات التي جمعتها ادارة المتحف على مدار فترة زمنية أو على سبيل الاستعارة، آثاراً قديمة مثل أسطوانة قورش وأسد رايتون بالإضافة إلى المزيد من المقتنيات المعاصرة مثل صورة شيرين علي آبادي لامرأة تنفخ العلكة على شكل بالون.

وأضاف كيرتس “من الواضح أن الوقت يبدو صعبا للغاية لإقامة معرض… ولم يكن من الممكن إحضار مقتنيات من إيران” وذلك في إشارة إلى جائحة كورونا والعقوبات التي أعيد فرضها على إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وتابع “لقد اضطررنا للحصول على قطع من أماكن أخرى وأعتقد أننا نجحنا بشكل كبير في القيام بذلك … ما تراه هنا يعطي الجميع صورة شاملة عن الحضارات العظيمة التي مرت بإيران”.