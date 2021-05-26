نواكشوط ـ العمانية: تمكن فيلم “طيف الزمكان” لمخرجه المغربي “كريم تاجواوت” من الفوز بالجائزة الكبرى في المسابقة الدولية ضمن النسخة الأولى من مهرجان السينما وحقوق الإنسان “أمم” المنظمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ويتناول هذا العمل ويلات الحروب والأذى الكبير الذي تسببه للعائلات ومستقبلها.

وفاز فيلم “لحظة صمت” للمخرجة الموريتانية “لاله كابر” بالجائزة الكبرى في المسابقة الوطنية في حين تقاسم الفيلمان “كافيا” و”قمصان” جائزة لجنة التحكيم في المنافسة الوطنية، وقد أخرج الفيلمَ الأول “خليفة سي” بينما تولى إخراج الثاني كل من “مام سي أحمد سالم” و”خالد مولاي”.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم في المسابقة الدولية إلى فيلم “خرزة زرقاء” للمخرج عبد اللطيف كنعان.

أما أفضل دور نسائي، فقد آل إلى الممثلة “جهاد أشرف” تثمينا لدورها في فيلم “70 امرأة” الذي أخرجته السينمائية “مي مصطفى” في الوقت الذي كان أفضل دور رجالي من نصيب الممثل “الحسين عبد الرحمن” عن أدائه في فيلم “آلمودة” للسينمائية فرح عبد الرحمن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “طيف الزمكان” يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان السينما بموريتانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.