انطباعات زائر إلى عمان .. الجزء الثاني

هيثم نافل والي:

تقول الروائية التركية اليف شافاق: الكتب هي التي تنقذ الإنسان، وتجعله أكثر فهمًا لواقعه!

سنواصل في هذا الجزء ما انتهينا عنده في الأول، وذلك، شعورًا منا بأن ما قدمناه لم يفِ حق العمانيين من ثناء وإطراء! فهم بالنسبة لنا من ملة لم نلتقِ بمثلهم من قبل في كل المجتمعات التي عايشناها، ويذكروننا ربما بناس العراق في سبعينيات القرن المنصرم! حيث البساطة، الكرم، المحبة، الإخاء وعدم التفرقة ثم ينكرون الجدل حول الدين. فلن تجد في السلطنة مطلقًا من يتحدث عن الدين إلا ما ندر، وإن وجد يعتبر حالة فردية تعبر عن حلاوة الروح، كما حدث يومًا معي من موقف، سأذكره بكل تأكيد في الأجزاء القادمة!!

عندما اتصلنا بالشاعر الذي كان قد اتفقنا على رحلة معه إلى الجبل الأخضر قبل عام، وأبدينا رغبتنا بأن ينقلنا في سفرتنا هذه مرة أخرى إلى مناطق أخرى جميلة في السلطنة، وافق الرجل الهادئ اللطيف بكل أريحية واتفقنا على يوم..

وبعد أن جدد دعوتنا بعد انتهائنا من الرحلة للغداء عندهم في البيت الذي اعتاد العمانيون على الأكل على الأرض، ناكرين الطاولات التي تبعدهم عن بساطتهم وتقاليدهم التي يحافظون عليها مثلما يحافظون على بؤبؤ عيونهم، وفي ختام الرحلة لذلك اليوم أعطيناه ما قسمه الله حق تعبه، وهذا هو عمله الذي يعتاش منه، فرفض بإصرار كإصرار البحر، لا مثيل له، قائلًا:

- لن آخذ منكما بيسة واحدة.. فأنتم ضيوفنا

كم حاولنا، وبكل الطرق المتاحة التي يعرفها الشرقي دون فائدة تذكر..

بل أكثر من ذلك، ففي يوم اتصل بنا وهو يرغب في رؤيتنا في مسقط وهو الساكن في القرية.. وعندما التقيناه حسب رغبته، سلمنا علبة مليئة بالتمر والطحينة والحلوى العمانية المحلية المعروفة بطعمها اللذيذ وأنواعها الكثيرة، ثم غادرنا وهو يتمنى لنا أجمل وأسعد الأوقات في السلطنة! ناهيك عن الطفلة العمانية الجميلة ابنة أحد الأوفياء الذين تعرفنا عليهم هناك، قام بخطفنا وضيافتنا عند أهله في الريف بعد أن حجز لنا غرفة في فندق وعند تعارفنا اكتشفنا كم جميلة ابنته التي تدعى “جنة“ وما أروع اسمها الذي يشبه شكلها تلك التي اتصلت بنا بعد رجوعنا بأسبوعين لتطمئن علينا وتبلغنا من السلام أحلاه ومن الكلام أحسنه وأرقاه وتقول بلهجتها العمانية بأنها مشتاقة لرؤيتنا وهي التي لم تتجاوز بعد الثلاثة أعوام ونصف! كتبت اسمها وهي الوحيدة التي أنعمت عليها بفضيلتي تلك لأنها عندما تكبر ستقرأ ما ذكرته عنها لتفتخر وهذا حقها الشرعي!

قلنا بأن ما أن تطأ قدم المرء أرض السلطنة حتى يتفاجأ من أمرين، الناس والطبيعة.. وها نحن اليوم سنتحدث عن الطبيعة التي صورها الله بأجمل صورة يمكن للمرء أن يصادفها في حياته..

يحد البحر السلطنة على مسافة تبلغ 3165 كيلومترا! ولكم أن تتصوروا طول الشاطئ.. ففي الفترة البسيطة التي لم تتعد أربعة عقود تغيرت معالم السلطنة بشكل كبير جدًّا.. فقد كان الفقر هو السائد وحتى بداية السبعينات من القرن الماضي. ولكن، ومع تولي المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه، ازدهرت عُمان في كل الميادين والمجالات الحيوية.

ما رأيناه في أحيان، لم نجده في أجمل وأغنى مناطق ومدن العالم المتحضر! فالشواطئ المعدة بشكل رائع، نظافتها وتنظيمها، ووجود وسائل الراحة فيها يدعونا للإعجاب! تجد الإنارة الضوئية على طول الخطوط الداخلية والسريعة على حدٍّ سواء! كاميرات المراقبة تجدها في كل مكان. تسجل كل حركة يقوم بها الفرد من أجل سلامته.

الأودية من أجمل ما تراه.. مناظر طبيعية خلابة، مياه نقية، أشجار باسقة، وطرق معبدة حتى في أقصى مكان يمكن أن تصله سيارتك..

الغريب في الأمر بأن تخطيط الشوارع بحكم طبيعة أرض السلطنة غير المستوية لن تجد شارعًا على استقامة واحدة دون صعود أو نزول! فالجبال والتلال هي السمة الغالبة على طبيعة السلطنة. هذا يؤدي بأن الطرق السريعة تدخل في الأحياء السكنية وتمتد وتخرج منها. تستغرب من ذلك، لكن، ومع الوقت تعتاد عليها، فإن رغبت أن تذهب إلى المستشفى أو الصيدلية أو المخبز أو البنك أو أي مكان قريب من سكنك لا بُدَّ وأن تصعد الخط السريع ليؤدي بك بالتالي إلى هدفك المنشود! فالدراجة الهوائية نادرة الوجود بحكم ما تقدم. السير على الأقدام نادر كندرة سقوط الثلوج! ليس هناك شارع طويل تتمشى فيه! وأطوله سيكون أربعمائة متر على استقامة واحدة لا أكثر.. ولا يوجد شيء اسمه مركز المدينة! فلك أن تقول مراكز المدينة، لكثرتها، تنوعها، واختلاف نضجها، جمالها، حداثتها، قدمها، وبعد الواحد عن الآخر! فهناك مراكز تشم فيها عطر التأريخ، وأخرى معاصرة تبتهج فيها النجوم وتهتز في مكانها بنعومة مغرية فتأسرك بروعتها وتشتاق لوصالها ما أن تغادرها حتى تعود إليها ساجيا، وثالثة تشعر وكأنك في ميناء أوروبي راقٍ كميناء بورتو البرتغالي.. هكذا هي مراكز مسقط العاصمة التي تخلو جميعها ـ وبشكل عام السلطنة ـ من وسائل النقل الحديدية لعدم توفرها. فالتنقل إما بالسيارة أو الطائرة.

فمدينة مثل ميونخ التي أقطنها نسبيًّا، لها مركز معروف، فيها محطة قطارات رئيسية، ينزل فيها الداني والقاصي، تجتمع فيها المحال التجارية كعرس عربي، ولها شارع يتوسطها، يقسم بدنها، لا تمر فيه السيارات ويكون متخصصًا فقط للمشاة.. مثل هذا لن تجده قطعًا في العاصمة.. وإن رأيته فهو يعتبر مركزًا واحدًا من مجموع عدة مراكز كما ذكرنا مع عدم توافر الشروط التي ذكرناها للتو من حيث حركة المشاة واستقلاليتهم في الحركة والسير وما شابه، فتمر الساعات على الناس من فوقهم مثل غيوم مبحرة بطيئة والكل راضٍ بقسمته، سعيد بإنجازاته وكأنهم لا يطلبون غير رحمة الله دون سواها!

.. وللزيارة بقية

أديب عراقي مقيم في ألمانيا