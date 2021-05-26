سَليلُ المعالي

شعر: حسن المطروشي:

عَليًّا تَسامى مَجْدُكُمْ يا ابْنَ طارقِ

وحُزْتُمْ سَنامَ الفخرِ دُونَ الخلائقِ

تَفَرَّدْتَ يا ابْنَ الماجدينَ أولي النُّهى

إلى الفضلِ ساروا سابقاً إثْرَ سابقِ

أقولُ، وقدْ آنَسْتُ للحرفِ هيْبةً:

شَفيعيَ أني باذلٌ قلبَ صادقِ

تَنَكَّبْتُ فيك القولَ أرجو وسيلةً

إلى شرفٍ يسمو على كلِّ شاهِقِ

ولكنني، والحِمْلُ صَعْبٌ مِراسُهُ،

على وَهَني ما خُنْتُ ميثاقَ عاتِقي

أُكابِرُ، ما أعْلى المَقامَ، فما سِوى

جلالِك بُرهاني وحِلمِك سائقي

ولي لغةٌ لمْ تُسْعِف القلبَ فانبرى

يبوحُ إليكم بالضلوعِ النواطِقِ

ومهما روى حِبْري فما ثَمَّ حُجَّةٌ

بأقْوَم قيلاً مِنْ شُهودِ الحقائقِ

أيا مَنْ تَجَلَّى شامخَ الهامِ بيننا

فما قيلَ إلا: تلك إحدى الخوارقِ

تُحبُّكَ هذي الأرضُ يا تاجَ شعبِها

ويا حِصْنَها غَرْباً ودِرْعَ المَشارِقِ

أَتَوْكَ عمانيين مِنْ كلِّ مَحْتَدٍ

كريمٍ، ويحْدوهمْ صَهيلُ البيارقِ

وقد كتبوا التاريخَ سَطْرَينِ: إنْ صَفى

فَصَفْوٌ، وإمّا صادحاتُ البنادقِ

ولمْ يُنْصِتوا مُذْ قُلتَ: “يا شعبُ”، لامْرِءٍ

سِواكَ، ولسْنا تابِعي كلَّ ناعِقِ

أَلَسْنا الذي قد سارَ خَلْفَ جُدودِكم،

وجَدَّاتُنا أنْجَبْنَ شُمَّ الفيالقِ؟

أيا فارساً حاز الوقارَ، فما له

نَديدٌ، وقد زَكَّاك بالعزِّ خالقي

إذا ما تَغَنَّوا بالملوكِ وفاخروا

رأيناكَ أعلى في الخصالِ بفارِقِ

بِبَسْمَتِكم هذي الحياةُ نَقيسُها

إذا الناسُ قاسَتْ دَهْرَها بالدقائقِ

خُلِقْتَ سليلاً للمعالي، فمنذُ أنْ

وطِئْتَ الثرى تَرْقي إلى كلِّ سامِقِ

كريمٌ، سَخيٌّ، باسطُ الكفِّ بالنّدى

كما الغيمِ في الإحسانِ بالغيثِ دافقِ

ومَنْ غيرُكم عند المَلَمَّاتِ يُرتَجى

لِدَرْءِ الرزايا واشتعالِ الحرائقِ

مَضَيْتَ مَهيباً، ليس يُثْنيكَ عارِضٌ

فلاح لنا التاريخُ في عينِ واثقِ

تَهَيّأْتَ للحِمْلِ الجليلِ، ومَنْ سعى

لِمجدٍ فلا يُثنيه هَوْلُ الخنادِقِ

وإنّا قرأْنا في مُحَيَّاكَ سيّدي

حِكايةَ آتٍ، أخضرِ الحُلِم، باسِقِ

سَتُزْهِرُ هذي الأرضُ ما دمتَ نَبْضَها

وفي كلِّ شرْيانٍ لها ألْفُ عاشِقِ

لِيَحْفَظْكَ رَبّي هيثمَ المجدِ خالداً

كبَيْرَقِ نَصْرٍ بالبطولاتِ خافِقِ!