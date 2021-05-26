نانسي عجرم تحذف صور حساباتها الشخصية الرئيسية

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الفيديو الترويجي لألبومها الجديد "نانسي 10"، وأعقبت ذلك بحذف جميع صورها التعريفية (صور البروفايل الشخصي) من جميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام، تويتر وسناب تشات).
وقالت مجلة "سيدتي" إن نانسي عجرم أكّدت أنّ الألبوم يضمّ 10 أغنيات، موضحة أنّ هناك أغاني استقرت على طرحها في الألبوم لكنّ هناك أغنيات أخرى لم تتخذ فيها القرار بعد، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي عن موعد محدد لطرح الألبوم الجديد بعد.
وظهرت نانسي عجرم في الإعلان الذي تم طرحه على صفحتها الخاصة على تويتر، والذي وصلت مدته إلى 41 ثانية، وهي تتحدث عن طريقة الهروب من العالم وأنّ الموسيقى هي التي ستُوفِّر طريقة مثالية للهروب.
يذكر أنّ النجمة اللبنانية نانسي عجرم أحيت مؤخرا في القاهرة حفل زفاف نور المرشدي، ابنة رجل الأعمال محمد المرشدي على أمير عبد الوهاب، برفقة الفنان تامر حسني والفنان اللبناني راغب علامة، بالإضافة إلى مطرب المهرجانات حمو بيكا.
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