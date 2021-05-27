إليسا تبكي بحرقة وتغني لوالدها الراحل في برنامج "أغاني من حياتي".. بالفيديو

إليسا حلت ضيفة اليوم على برنامج "أغاني من حياتي" على قناة MBC، وتذكرت في الحلقة أبرز أغاني مسيرتها وكواليسها وقدمت مجموعة من هذه الأغاني على مسرح البرنامج.

إليسا تبكي بحرقة بعد تذكر والدها في أغنية "قهوة الماضي"

ومن أبرز لقطات حلقة "أغاني من حياتي" مع الفنانة إليسا، لحظة تذكرها لوالدها الراحل بسبب أغنية "قهوة الماضي"، وقالت إليسا إن الأغنية من العادة أن تذكرنا بحبيب أو شيء آخر، وأغنية "قهوة الماضي" تحكي عن الحنين إلى الماضي أو فقدان شخص عزيز، وتعتبر ان الخسارة الوحيدة في حياتها دوت الخليج فقدان والدها، لذلك عندما سمعت الأغنية لم تستطع ألا تربطها بشعورها تجاه رحيل والدها.

وقالت إليسا إن الموت صعب وإن لحظة فقدان الشخص العزيز إلينا تحزننا ولكن بعد مرور فترة يزداد الحزن بسبب حالة الاشتياق إلى ذلك الشخص، لذلك فإن أغنية "قهوة الماضي" رغم مجيئها بعد سنوات من رحيل والدها، إلا إنها شعرت فور سماعها إنها فقدت والدها في نفس اليوم، ففكرت به وقررت تقديم الأغنية لهذا السبب، وأضافت إنها في كل مرة تقدم الأغنية أو تسمعها إلا وتتذكر والدها الراحل، ولم تتمالك دموعها وبكت بحرقة أثناء تذكر والدها وكواليس الأغنية.

إليسا تتصدر التريند بسبب "أغاني من حياتي"

وتصدرت الفنانة إليسا لتريند موقع تويتر بسبب حلقتها في برنامج "أغاني من حياتي"، وتفاعل الجمهور مع هاشتاق "إليسا في أغاني من حياتي"، واستعادوا ذكرياتهم معها أيضاً ومع قائمة الأغاني التي اختارتها لتقديمها في الحلقة والحديث عنها، ومنها أغنية "كل القصايد"، والتي قالت إنها تعرفت على مروان خوري كشاعر وملحن ومغني في الأغنية، وتغزلت بالأغنية وقالت إنها تحب مروان خوري وأعماله وترى أن كلماته وألحانه وجدت لكي تغنيها.

إليسا في "أغاني من حياتي"

وتحدثت إليسا أيضاً عن كواليس أغنيتها "هنغني كمان وكمان"، وقالت إنها كانت تحضر لأغاني ألبومها الجديد في فترة الإغلاق بعد انتشار فيروس كورونا، وشعرت إن الأغنية مناسبة للحالة التي يمر بها العالم، وقررت أن تصور الأغنية بنفس الحالة عن طريق مكالمات الفيديو، وشعرت بسعادة بسبب مشاركة هيفاء وهبي في الكليب بعد موافقتها على الظهور لأنها تحبها كثيراً.