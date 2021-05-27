أول ظهور لشريف دسوقي بعد خضوعه لعملية بتر قدمه.. بالصور

شريف دسوقي طمأن الجمهور اليوم على حالته الصحية والنفسية بعد تداول الصور الأولى له من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخراً لبتر قدمه بسبب إصابته بالقدم السكري.

الصور الأولى لشريف دسوقي بعد عملية بتر قدمه

وزار عدد من الفنانين شريف دسوقي في المستشفى اليوم للإطمئنان على حالته الصحية ودعمه في أزمته الصحية، ونشر عدد من أصدقاء شريف دسوقي الصور الأولى له من المستشفى، وذلك بعد نقله إلى أحدى المستشفيات بالقاهرة اليوم لاستكمال رحلة علاجه، وذلك بعد تدخل عدة جهات في علاجه بعد الكشف عن أزمته الصحية مؤخراً، وطمأن شريف دسوقي الجمهور على حالته بعد ظهوره مبتسماً وفي حالة معنوية جيدة في الصور.

تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

وأجرى الفنان شريف دسوقي عملية جراحية مؤخراً لبتر قدمه السكري، وذلك بعد تعرضه لعدة مضاعفات نتيجة إصابته بجرح في قدمه أثناء تصويره إحدى الأعمال الفنية مؤخراً، وكشفت الفنانة بدرية طلبة عن خضوعه لعملية جراحية لبتر القدم وهو ما أقلق الجمهور على حالته، وتصدر شريف دسوقي مواقع التواصل في اليومين الماضيين بسبب التضامن الكبير من النجوم مع حالته الصحية، قبل أن ينشر اليوم الصور الأولى له بعد العملية.

وعلى الجانب الآخر، انتهت اليوم أزمة الفنان شريف دسوقي مع منتج آخر أعماله الفنية، بعد تنازله عن الدعوى القضائية المقدمة ضده مراعاة لحالته الصحية، وذلك بعد الأزمة التي وقع بها في الفترة الأخيرة بسبب إصابته في احدى المسلسلات ومطالبته بدفع تعويض عن إصابته، مقابل اتهام المنتج له بالتهرب من التصوير وإدعاء مرضه، وهو ما سبب أزمة كبيرة له قبل أن تنتهي بالتنازل عن الدعوى ضده.

تضامن كبير من الفنان شريف دسوقي

وتلقى شريف دسوقي دعم وتضامن كبير من نجوم الفن والجمهور، وعرض بعضهم مساعدته في العلاج ومساندته، بالإضافة إلى تدخل نقابة الممثلين وشركة المتحدة للانتاج ووزارة الصحة وغيرها من الجهات في التكفل بعلاجه ومساندته في الأزمة الصحية الأخيرة، وكان الفنان شريف دسوقي قد حقق شهرة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" في موسم رمضان قبل الماضي، وأدى دور "سبسبع" والذي حقق به نجاح كبير قبل الكشف عن قصة مرضه المؤثرة مؤخراً.