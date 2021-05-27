تفاصيل عودة الخلافات بين سعد لمجرد ومحمد رمضان بسبب دويتو "إنساي".. يوتيوب حذف الكليب مجدداً

جمهور سعد لمجرد ومحمد رمضان صدموا اليوم بعد اكتشافهم حذف موقع "يوتيوب" لفيديو كليب "إنساي" بعد عامين من طرحه وبعد تحقيق الكليب لملايين المشاهدات في تلك الفترة، وذلك بسبب خلاف بين الثنائي حول أرباح الأغنية.

يوتيوب يحذف فيديو كليب "إنساي" للمرة الثانية

وفوجيء جمهور محمد رمضان وسعد لمجرد اليوم بحذف موقع يوتيوب لفيديو كليب "إنساي"، وهو الدويتو الذي جمعهما منذ عامين، وذلك بعد تحقيق الكليب لأكثر من 300 مليون مشاهدة في تلك الفترة فقط، وأثار حذف الفيديو العديد من التكهنات حول وجود خلافات بين الثنائي، خاصة إنها المرة الثانية التي يتم حذف الكليب من يوتيوب بعد حجبه في المرة الأولى بعد أشهر من طرحه.

تفاصيل خلافات سعد لمجرد ومحمد رمضان

وكشف كريم أبي ياغي، مسؤول تعاقدات حفلات سعد لمجرد في منطقتي الشرق الاوسط والخليج العربي، في تصريحات له مع برنامح "إي تي بالعربي"، تفاصيل خلاف سعد لمجرد ومحمد رمضان حول أغنية "انساي"، وقال إن الكليب والأغنية من إنتاج محمد رمضان، ولكن الأخير تعاقد مع سعد لمجرد على توزيع أرباح نسبة المشاهدات بينهما، على أن تظل الأغنية على قناة محمد رمضان على يوتيوب، وحدثت الأزمة بعد تجاهل محمد رمضان لبنود العقد وعدم دفعه النسبة المتفق عليها من الأرباح إلى سعد لمجرد.

وأضاف أبي باغي إن إدارة أعمال سعد لمجرد خاطبت إدارة موقع يوتيوب حول أزمة الأغنية، وهو سبب حذف الكليب من يوتيوب، لحين إلتزام محمد رمضان بدفع النسبة المتفق عليها من الأرباح لسعد لمجرد، واختتم أبي تصريحاته قائلاً إن خطوة قرار الحذف لم تتم اإا بعد أن نفذ الصبر، وبعد أن حاولت إدارة أعمال سعد لمجرد حل الأزمة بشكل ودي مع محمد رمضان ولكنه قرر تجاهل جميع الإتصالات والمحاولات وهو ما جعل الأمر يتطور إلى حذف الكليب من يوتيوب.

عودة خلافات سعد لمجرد ومحمد رمضان

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يحذف بها الكليب من يوتيوب، بعد المرة الأولى والتي تردد إنها بسب خلاف بين الشركة المنفذة لإنتاج الكليب ومحمد رمضان، قبل عودته إلى يوتيوب وتحقيقه أرقام قياسية تخطت الـ300 مليون مشاهدة، وكان سعد لمجرد قد أكد في تصريحات سابقة له في الفترة الأخيرة إنه على علاقة جيدة مع محمد رمضان ولا توجد خلافات بينهما، ووصف محمد رمضان علاقته بسعد لمجرد بالصداقة والأخوة، فهل تسبب كليب "إنساي" في إفساد علاقة صداقتهما؟