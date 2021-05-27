هيئة الترفيه تعرض آخر أعمال سمير غانم في مسرحية "الزهر لما يلعب" على "شاهد VIP"

أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم عرض آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية "الزهر لما يلعب" على تطبيق "شاهد VIP"، وكشفت الهيئة عن تفاصيل العرض الأول للمسرحية الأخيرة لسمير غانم.

تفاصيل عرض المسرحية الأخيرة لسمير غانم

ونشرت الهيئة العامة للترفيه اليوم برومو مسرحية "الزهر لما يلعب" للفنان الراحل سمير غانم، وأعلنت عرض المسرحية لأول مرة من خلال تطبيق "شاهد"، ابتداء من يوم الجمعة المقبلة، وذكر حساب الهيئة العامة للترفيه على تويتر تعليقاً على برومو المسرحية:" آخر مسرحيات الفنان الراحل سمير غانم تُعرض لأول مرة على شاهد يوم الجمعة القادم برعاية هيئة الترفيه".

عرض آخر أعمال الراحل سمير غانم على "شاهد"

ولاقى إعلان عرض مسرحية "الزهر لما يلعب" على "شاهد" تفاعلاً كبيراً من الجمهور، خاصة إنها المسرحية الأخيرة والظهور الفني الأخير للفنان سمير غانم، بالإضافة إلى العرض الأول للمسرحية على الشاشة، بعد تقديمها العام الماضي في موسم الرياض وفي القاهرة، وجاء إعلان عرض المسرحية بعد أيام من وفاة الفنان سمير غانم والتي أحدثت حالة كبيرة من الحزن لدى الجمهور العربي وكذلك الوسط الفني، بسبب رحيله المؤثر بعد مسيرة طويلة من الأعمال الكوميدية.

تفاصيل مسرحية "الزهر لما يلعب"

ويذكر أن مسرحية "الزهر لما يلعب" قد أعادت الفنان سمير غانم إلى المسرح بعد غياب له، حيث ثدم قبلها مسرحي مسرحية "سيبوني اغني" منذ 3 أعوام، والتي عرضها أيضاً للمرة الاولى في السعودية، وسبقها مسرحية "كدب في كدب" عام 2015، قبل أن يقدم مسرحيته الأخيرة العام الماضي والتي كرر بها ثنائيته وتعاونه الشهير مع الفنانة شيرين في مسرحية "المتزوجون" في السبعينيات، وتضم المسرحية عدة أغاني واستعراضات كوميدية وشارك في بطولتها بجانب سمير غانم وشيرين عدد من الفنانين الشباب مثل إيمي طلعت زكريا وطارق الإبياري بالإضافة إلى الفنانة إيمان السيد ورضا حامد وغيرهم وهي من إخراج طارق الإبياري.

ويذكر أن الفنان الراحل سمير غانم قدم آخر أعماله في الدراما في عام 2019 بمشاركته في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع ابنته دنيا سمير غانم، ومسلسل "سوبر ميرو" مع ابنته إيمي سمير غانم في نفس العام، وكانت آخر أعماله في السينما في فيلم "عقدة الخواجة" في عام 2018، وتوفي الفنان الراحل عن عمر يناهز 84 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا والذ سبب له عدة مضاعفات من بينها الفشل الكلوي وخلل في وظائف الجسم قبل وفاته.