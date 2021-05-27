وزيرة الثقافة تشهد أمسية إلا فلسطين بالأوبرا

عبد الدايم: ضرورة استثمار القوى الناعمة كأحد أساليب مساندة القضية الفلسطينية

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أمسية آلا فلسطين التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على المسرح الصغير ضمن فعاليات صالون مصر المبدعة وقدمها الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والشاعر محمد بهجت وجاءت تجسيدا للدور التنويرى لوزارة الثقافة وتفاعلها مع الأحداث الجارية وحضرها الفنان الكبير رشوان توفيق، وسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة ايوب، وسط التزم تام بالاجراءات الاحترازية المتبعة.

أكدت عبد الدايم ضرورة استثمار القوى الناعمة بكافة صورها كأحد الأساليب الفاعلة لمساندة ودعم القضية الفلسطينية ، وأكدت أن الثقافة والفنون من أهم الأدوات الفاعلة والمؤثرة في وصول رسالة الشعب الفلسطيني للعالم باعتبارهما من الأساليب والوسائل التعبيرية الهامة .

وكانت الأمسية قد تضمنت العديد من الفقرات الفنية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتي عبرت عن مشاعر التكاتف معها وبدأت بالسلام الوطنى تلاه كلمات لرثاء الفنان الكبير سمير غانم ثم ألقى الشاعر محمد بهجت بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عدداً من الأبيات الشعرية لمبدعين من كافة أرجاء الوطن العربي صورت القضية الفلسطينية في الوجدان الجمعي العربي ورسمت مشاهد من بسالة وتضحيات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية دفاعا عنها إلى جانب مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية أداها كل من عازف القانون عماد لطفي بمصاحبة الموسيقار محمد فوزي والمطربون الاء الشربيني ، مايا ناصف، علاء رضا ،سلمى هشام وماهر محمود ، وفى الختام شاركت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز المجموعة في أداء أنشودة إلا فلسطين وتفاعل معها الجمهور .