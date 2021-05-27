شاهد.. الفنانة ملك قورة تخطف الأنظار من إجازتها الصيفية في ميامي

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت بإطلالة خطفت بها الأنظار.

وطلت ملك قورة؛ بإطلالة صيفية جذابة من ميامي و هي تقضي إجازتها الصيفية مرتدية توب أسود و تنورة منقوشة وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة ولفتت الأنظار.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

يذكر أن أحدث مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.