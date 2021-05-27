شاهد.. أحدث ظهور لـ بوسي عبر انستجرام

نشرت المطربة بوسي عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهرت بوسي بإطلالة كلاسيكية أنيقة مرتدية جاكيت باللون الأسود و بنطلون جينيز .

و كانت قد كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة، بعد إحيائها حفلًا غنائيًا مميزًا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وجاء الحفل تزامنًا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.