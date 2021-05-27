وفد من أعضاء نقابة الممثلين يزور الفنان شريف دسوقى

قام الفنان إيهاب فهمى بزيارة الفنان شريف دسوقى ومعه وفد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وأكد لـ"اليوم السابع"، أن صحته تحسنت كثيراً بعد دعم الكثير من الجمهور ومحبيه والفنانين ودعم القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم الشكر لرئيس نقاية المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، ووصفه بصاحب المواقف الصعبة، موضحاً أن هذا ليس غريب على أسرة الوسط الفنى.
يذكر أن الفنان شريف دسوقى الذى يمكث حاليا فى مستشفى دار الشفاء لتلقى العلاج اللازم بعد بتر ساقه، وجه رسالة صوتيه شكر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه له، وليطمئن جمهوره وكل من دعمه فى محنته.
وشكر دسوقى، الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال: "بشكر أبونا.. بقى لينا أب نتباهى بيه في الدنيا كلها، اللي قال لنا إحنا مش بتوع حداد.. إحنا بتوع ربنا، كل سنة وانتوا طيبيين وإن شاء الله هنتقابل في حاجات جاية كتير".
وتصدر الفنان شريف دسوقى التريند بقصة حزينة صدمت محبيه، وهى تعرضه لإجراء عملية جراحية وبتر ساقه، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه وهو ما لاقى ترحابا كبيرا من الفنانين ورواد السوشيال ميديا وجمهور شريف دسوقى.
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