الجمعة المقبل.. عرض فيلم A Quiet Place Part II فى الصين

يتطلع الجزء الثاني من فيلم A Quiet Place، إلى إحداث بعض الضجيج في الصين مع تحديد موعد الإصدار في اللحظة الأخيرة حيث أعلن طرحه الجمعة المقبلة، كما تقرر طرح الفيلم في 12 سوقًا خارجيًا.

وكان الجزء الأول قد حقق 341 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 34 مليون دولار من الصين.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع أنحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 إبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبرالمقبل، والعودة أخيرا إلي مايو المقبل

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح الجزء الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الثاني تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.

وعلي جانب أخر حقق فيلم "Godzilla vs. Kong" إجمالي إيرادات عالمية وصلت إلى 432 مليون دولار، وذلك رغم فيروس كورونا وما فرضه من قيود على السنيمات، وتمتاز الدفعة الرابعة فى السلسلة بكونها أول فيلم يتم افتتاحه بعد السماح أخيرًا بإعادة فتح دور السينما فى نيويورك ولوس أنجلوس، وإن كان ذلك بسعة منخفضة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong قد طرحت بوسترين للعمل الذى بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.