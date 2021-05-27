محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة ”المكسب بتاعنا”

كشف النجم محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة "المكسب بتاعنا"، وهي ثاني أغنية يطرحها رمضان في موسم الصيف، بعد أغنية "فيرستشي بيبي"، وظهر رمضان في فيديو من خلال حساب انستجرام الخاص به قائلا " إنشاء الله طرح تاني أغاني الصيف..انشاء الله تعجبكم"، وصور رمضان الفيديو وهو يقود سيارته ليلا ويرتدي نظارة شمسية كما كشف خلال الفيديو عن مقطع من الأغنية.

وعلق رمضان علي الفيديو بـ " كليب المكسب بتاعنا " اليوم الساعة ٤ بتوقيت القاهرة إن شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب ثقة في الله نجاح".

وكان النجم محمد رمضان، قد احتفل بعيد ميلاده مع زوجته وأبنائه "علي" و"كنز"، حيث أتم عامه الـ33، وهو من مواليد يوم 23 مايو عام 1988، وشارك رمضان صورة لعائلته خلال الاحتفال بعيد ميلاده وهم يرفعون جميعهم شعار "نمبر 1" الشهير لرمضان، وعلق علي الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلاً: "كل سنة وأنتم معايا".

وكان محمد رمضان قد طرح أغنيته الجديدة "فيرستشي بيبي"، فى عيد الفطر الماضى وقال وفتها أنه سيتبرع بجميع أرباح الأغنية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،