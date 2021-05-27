تريلر”Eternals” يحقق 77 مليون مشاهدة فى اليوم الأول لطرحه

اجتذب المقطع الدعائي الأول عبر الإنترنت لفيلم المرحلة الرابعة من Eternals مليون مشاهد عالميًا في أول 24 ساعة لطرحه ، وفقًا لمصادر التحليلات الاجتماعية، وحسبما نشر موقع deadline هذا هو أكبر عدد مشاهدات لمقطع دعائي عبر الإنترنت لفيلم Disney-Marvel خلال 14 شهرًا من الوباء، وحسب الموقع إنها علامة رائعة لفيلم من المقرر افتتاحه في دور العرض 5 نوفمبر المقبل.

وبعدما أصدرت Marvel Studios المقطع الدعائي لفيلم Eternals، كشفت عن البوستر الرسمي للفيلم السادس والعشرين في Marvel Cinematic Universe أمس وهو من إخراج كلوي تشاوالحاصلة على جائزة الأوسكار.

وكشفت مارفل عن التريلرالأول لفيلمها المقبل Eternals، المقررعرضه في 4 نوفمبر المقبل بدورالعرض العالمي، بعد استقرارسوق السينما عالميًا بعد تخفيف بعض القيود التي فرضتها عدد من الدول بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لعالم مارفل، الملامح الأولي للفيلم المقبل Eternals، الذي سيسرد قصة حياة بعض الأبطال الخارقين الجدد الذين مكثوا على الأرض لآلاف السنين، لتكشف عن الإمكانيات والمهارات التي يتمتعون بها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن ريتشارد مادن، الذى يجسد دور إيكاريس، يلعب القائد القوي لفريق Eternals الذي يمكنه الطيران، وإطلاق أشعة من الطاقة الكونية من عينيه ولديه قوة خارقة متقاربة مع سوبر مان، وتلعب أنجلينا جولي دور ثينا، المحاربة التى يمكنها صنع أي سلاح.

الفيلم الجديد Eternals، من بطولة ريتشارد مادن، وجيما تشان، وكميل نانجياني، وسلمي حايك وما دونغ سوك، وباري كيوجان، وأنجلينا جولى وكيت هارينتجتون، وسيقوم بإخراجة كلوي تشاو.