خاص: تفاصيل مسرحية "هلوسة" التي تجمع طارق العلي وشهد سلمان

شهد سلمان تستعد خلال الفترة القادمة لعرض أحدث أعمالها الفنية، حيث تشارك في بطولة مسرحية جديدة مع الفنان طارق العلي تحمل اسم "هلوسة" ومن المقرر عرضها على منصة "شاهد".

تفاصيل مسرحية "هلوسة" لطارق العلي وشهد سلمان

شهد سلمان النجمة الكويتية أكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" استمرارها في التحضير لعملها المسرحي الجديد والذي يجمعها مع الفنان طارق العلي، حيث أوضحت أن فريق عمل المسرحية بدأ بالفعل البروفات الخاصة، وأن العمل سيعرض على منصة "شاهد" فقالت: "بدأنا منذ فترة التحضير لمسرحية جديدة تحمل اسم (هلوسة) تجمعني مع الفنان طارق العلي، ومستمرين في التحضيرات الخاصة والبروفات، وستعرض على منصة شاهد قريبا".

يشارك في بطولة مسرحية "هلوسة" مجموعة كبيرة من نجوم المسرح من بينهم الفنان أحمد العونان، وخالد العجيرب، وهي من تأليف أحمد فارس، وإخراج عبدالله البصيري.

شهد سلمان: نجاح "أمينة حاف" فرض علي دراسة أدواري القادمة

شهد سلمان تحدثت عن النجاح الذي حققته في دور "رقية" خلال مسلسل "أمينة حاف" وأشادت بنجوم العمل، حيث أكدت أنهم السبب في هذا النجاح الكبير بسبب روح الفريق التي جمعتهم، كما أوضحت أن نجاحها في المسلسل أجبرها على دراسة كافة الأدور التي سوف تقدمها خلال الفترة القادمة.

شهد سلمان تابعت حديثها لـ "دوت الخليج" : "بالنسبة لنجاح دوري فهو بالتأكيد شيء مفرح خصوصا مع هذا النجاح المبهر ورود الفعل الواسعة، واعتقد أن سر هذا النجاح يعود إلى الروح الطيبة بين فريق العمل"، مضيفة: "هناك استعداد من أجل المشاركة في أعمال درامية جديدة، وبالتأكيد نجاح (أمينة حاف) جعل اختيار الأدوار القادمة صعب، حيث بات من الضروري دراسة كافة الخطوات القادمة فيما يخص الدراما".

شهد سلمان: إلهام الفضالة من الممكن أن تقدم عملا مسرحيا قريباً

شهد سلمان كشفت عن علاقتها بالفنانة إلهام الفضالة في كواليس مسلسل "أمينة حاف" وأكدت أنها تعتبر الأخيرة أخت لها، وأن حالة الانسجام بينهما في المسلسل كانت واضحة، كما تحدثت عن احتمالية تقديم الفنانة الكويتية لعمل مسرحي في الفترة القادمة فقالت شهد سلمان: "بالنسبة للفنانة إلهام الفضالة فنحن تجمعنا علاقة طيبة ونحن كالأخوات، وهي تمتاز بكونها انسانة على طبيعتها وليست مصطنعة، وأضافت: "من الممكن أن تكون هناك مسرحية جديدة قادمة للفنانة إلهام فضالة".

الفنانة شهد سلمان قد شاركت في رمضان الماضي في أكثر من عمل من بينهم مسلسل "أمينة حاف" وكذلك مسلسل "شلوي ناش" الذي حقق كذلك نجاحا ملحوظا عند عرضه حيث شاركت في بطولته مع الفنان السعودي الكبير عبدالله السدحان وكل من يعقوب عبدالله، عبدالإمام عبدالله، ومحمد العجيمي، مرام البلوشي.