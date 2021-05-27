منى السابر ترد على محامي ابنتها حلا الترك وتكشف علاقة طليقها بالأزمة..فيديو

منى السابر عادت لترد على التصريحات الخاصة بمحامي ابنتها والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعدما أكد أن الفنانة الشابة بسبب عمرها القانوني لا يسمح لها برفع دعوى قضائية، وأنها لم تقم بمقاضاة والدتها.

منى السابر: "محمد الترك هو من قام برفع القضية باسم حلا"

منى السابر كشفت بعض من المعلومات حول قضيتها مع ابنتها حلا الترك وذلك في بث مباشر لها عبر حسابها على "انستجرام"، حيث أكدت منى السابر أن من قام برفع القضية ضدها ليست ابنتها حلا بل والدها محمد الترك، وهو أيضا من قام بالذهاب بها من أجل أن تشهد ضد والدتها، وذلك ردا على ما اعلنه محامي ابنتها بأنها لم تقم برفع دعوى ضد والدتها، فقالت منى السابر: "محامي ابنتي ظهر في برنامج MBC تريندينغ، ولدي بعض النقاط والتي ارغب في توضيحها ردا عليه، عندما تحدثت في البداية عن القضية لم أكن ارغب في تشويه صورة ابنتي، فالأب محمد الترك هو من قام برفع الدعوى، لأن ابنتي قاصر وعمرها القانوني لا يسمح، وما حدث أن من حولها هم من قاموا بالذهاب بها من أجل الشهادة ضدي وثبيت أقوالها".

منى السابر: "لدي أوراق تخص القضية سأكشف عنها في الوقت المناسب"

منى السابر أوضحت أنها تمتلك من الأوراق والمستندات التي تجعلها قادرة على الرد فيما يخص قضيتها مع ابنتها حلا الترك، لكنها لن تكشف عن أي تفاصيل أو أوراق خلال هذه الفترة لرغبتها في المحافظة على ابنتها حلا فقالت: "لدي رد على كل ما قاله محامي ابنتي لكن في هذه اللحظة لا ارغب في الكشف عن هذا، وفيما يخص الأوراق والمستندات التي امتلكها سوف تظهر في الوقت المناسب لأواجه كل شخص هاجمني، وتحديدا بعد المطالبات والضغوط من قبل البعض الذين طالبوا بأهمية ردي على المحامي، لكن لن افعل ذلك الآن من أجل ابنتي حلا".

منى السابر تحدثت كذلك لمحبي ابنتها حلا الترك وقيام بعض الحسابات القريبة منها بحذف الصور التي تجمع الابنة مع والدتها منى السابر، حيث أكدت الأخيرة أن ما يقوم به محبي حلا الترك لا يزعجها فقالت: "لا اشعر بضيق بسبب قيام البعض من محبي ابنتي بحذف صوري معها، والاكتفاء بالصور التي تجمعها مع جدتها أو عمتها، فأنا اقدر المحبة الكبيرة لحلا من قبل جمهورها، واشعر كما دوت الخليج تعيش مرحلة من الألم بسبب ما يحدث، وأتمنى أن يستمر الدعم لحلا دائما".

مصير قضية منى السابر مع ابنتها حلا الترك

منى السابر أوضحت في الفيديو الذي ظهرت فيه أنها سوف تقاضي كل من يهاجمها، كما تم التأكيد على أن المبلغ المطلوب سداده من قبل الأخيرة لابنتها حلا الترك لم يتم اكتماله حتى الآن، وأن سبب عدم سجن منى السابر إلى هذه اللحظة يعود لتمديد المدة الخاصة بتسديد المبلغ المطلوب، وقد تعرضت والدة حلا الترك في الساعات الأخيرة لهجوم من الفنانة أروى التي طلبتها بالكشف عن سر تقديمها التهنئة لابنتها على الرغم من وجود أزمة بينهما، وألمحت أروى إلى أن هناك تصالح قد وقع بين الابنة ووالدتها وهذا ما جعل منى السابر تسارع في الظهور وتوضح حقيقة ما حدث بينها وبين ابنتها وأنه لا يوجد أي تصالح قد تم بينهما.