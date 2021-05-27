موعد العرض الأول للبرنامج الذي صوره سمير غانم قبل وفاته بفترة قصيرة

في حلقة خاصة وإستثنائية تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الليلة" "الخميس" أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز، والتي شارك فيها النجم الكبير الراحل سمير غانم وتم تصويرها قبل فترة قصيرة، وتُعد من الإطلالات الأخيرة والمميزة للفنان الراحل.

ويجتمع خلال حلقة الليلة من برنامج "ليلة الخميس" نُخبة متنوعة من النجوم مع الفنان الكبير سمير غانم، ريم مصطفي، وإسلام إبراهيم والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة. يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 27 مايو 2021.