بعد نهى نبيل.. الفنانة وعد تتعرض للسرقة في منزلها وتروي التفاصيل بالفيديو

بعد يومين من حادث سرقة الحقيبة الثمينة لـ نهى نبيل من المنزل، كشفت الفنانة السعودية وعد عن تعرضها لحادث سرقة مماثل من داخل منزلها، فتحدثت عن تفاصيل الواقعة من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، فتابعوا معنا تفاصيل ما جرى.

الفنانة السعودية وعد تتعرض للسرقة

الفنانة السعودية وعد أطلت على متابعيها بمقطع فيديو تحدثت فيه عن انشغالها في الأيام الماضية بتداعيات حادث سرقة تعرضت له من قبل عاملتها المنزلية التي هربت وسرقت لها أربع أساور ذهب ثمينة كانت الفنانة تضعهم في غرفتها قيد الاستخدام الدائم لهما.

الفنانة السعودية أكدت بأن العاملة المنزلية سرقتها على الرغم من معاملتها الجيدة لها، ولفتت الى أنها تضع عادة مجوهراتها الثمينة في خزنة محكمة الإغلاق الا ان الأساور المسروقة كانت تتركهم بمتناول اليد بكونها ترتديهم كثيراً، فأبلغت الشرطة بهذا الحادث وتمكنوا بالفعل من القبض على العاملة المنزلية.

وظهرت وعد السعودية في الفيديو وهي تقوم بجولة على أغراضها الشخصية خشية أن تكون ايضا العاملة سرقت منهم أشياء من دون علمها، مشيرة الى أن حادث السرقة أبكاها خاصة لمعاملتها الجيدة لهذه العاملة المنزلية.

ويأتي هذا الحادث بعد ايام قليلة من تعرض المدونة الكويتية نهى نبيل لواقعة سرقة حقيبتها الهيرميس الباهظة الثمن من داخل منزلها وتمكنت بعدها من معرفة هوية السارق واسترجاع الحقيبة، فبكت تأثراً بعد استردادها.

أحدث أعمال الفنانة وعد

على صعيد فني، أطلقت الفنانة وعد مؤخراً احدث كليباتها المصورة لأغنية "أدلع عليك" من ألبومها الأخير الذي طرحته قبل ثمانية أشهر، ويأتي الكليب بعد غيابها الطويل عن إصدار الأعمال المصوّرة حيث نشرت مقطع من الكليب وعلقت قائلة :"مرحباً.. بعد غياب طويل عن تصوير الكليبات حبيت أقدم لكم فيديو كليب (أدلع عليك) من ألبومي الأخير.. يا رب يعجبكم.. قدمنا شوي من تراثنا الشعبي السعودي.. انتظروها حصرياً على قناة روتانا.. أحبكم".

الأغنية من كلمات حمد مسفر، وألحان مشجع مسفر، وتوزيع زيد نديم، ومهندس الصوت وسيم حسن، وماستر جاسم محمد.

وأرفقت وعد الفيديو كليب بجلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالات تراثية ملفتة مع تسريحات الشعر بالأكسسوارات.