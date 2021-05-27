ياسمين رئيس و سمية الخشاب تتنافسان على مطربي المهرجانات ..بالصور والفيديو

ياسمين رئيس وسمية الخشاب بدا بأنهما دخلتا في منافسة شرسة على مطربي المهرجانات في وقت متزامن، فبعد كشف الفنانة المصرية سمية الخشاب عن تعاونها بديو غنائي قريب مع المطرب عمر كمال ونشرها الصور الترويجية من الكليب المنتظر، فاجأت الفنانة ياسمين رئيس بتعاونها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش بأغنية "حبيبتي" والتي تم طرحها قبل ساعات على اليوتيوب.

ياسمين رئيس وحسن شاكوش في كليب "حبيبتي"

الفنانة ياسمين رئيس ومطرب المهرجانات حسن شاكوش تصدرتا ترند موقع يوتيوب، بأول تعاون فني يجمعهما حيث ظهرت ياسمين كموديل في الكليب كما أدت احد المقاطع الغنائية، واطلت بفستان مورد وهي تستعرض جمالها ودلعها الأنثوي امام حبيبها في الكليبن بينما ظهر شاكوش وهو يؤدي مجموعة استعراضات محترفة.

وحقق الكليب بعد ساعات من طرحه أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب، وانقسم الجمهور حوله، بينهم من وجه انتقادات قاسية لياسمين رئيس معتبرين بأنها أساءت إلى نجاحاتها السابقة وأحدثها مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في رمضان الماضي 2021، اما آخرون فأشادوا بتجربة ياسمين معتبرين بأن لمطربي المهرجانات جمهور واسع وانتشار كبير.

ياسمين رئيس وفي تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" تحدثت عن تجربتها الجديدة هذه وقالت إن زوجها مخرج الكليب هادي الباجوري هو صاحب فكرة مشاركتها في الكليب كونها تجربة جديدة تخوضها.

وأكدت ياسمين رئيس ان حسن شاكوش كل الناس تحبه وبأنها تسمع أغانيه وتكون سعيدة عند سماعها أغانيه، في حين لفت مخرج الكليب هادي الباجوري الى عدم قلقه من إخراج الأغنية قائلا :"انا معتاد على خوض تجارب جديدة مختلفة وحاولت خروج الكليب بشكل مختلف بين شاكوش وياسمين".

"حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت" من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

سمية الخشاب وعمر كمال في ديو غنائي

سمية الخشاب من جهتها فاجأت الجمهور بنشرها مجموعة صور رومانسية مع مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال واعلانها عن المشاركة معه في ديو غنائي "أوعدك"، ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام المقبلة.

وظهرت سمية الخشاب بلقطات رومانسية مع عمرو كمال حيث قدم لها باقات الورود الملونة الحمراء فيما كانت تستند على احدى السيارات مرتدية فستان أسود بقصة شعبية.

وتعد التجربة الأولى لـ سمية الخشاب في تقديم المهرجانات الشعبية بعدما سبق وان قدمت مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية.

سمية الخشاب كانت قد شاركت في آخر أعمالها الدرمية بمسلسل "موسى" بشخصية فتاة شعبية، وأدت في العمل مجموعة أغاني.