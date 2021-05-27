شريف دسوقي يظهر على كرسي متحرك ونجمة بـ"100 وش" تسانده من المستشفى

شريف دسوقي بعدما خضع لعملية جراحية مؤخرا لبتر قدمه بسبب إصابته بالقدم السكري في مستشفى بمدينة الإسكندرية ونقله إلى إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، قام زملاؤه من الوسط الفني بدعمه ومساندته حيث ظهر شريف دسوقي في أكثر من صورة خلال الساعات الماضية.

شريف دسوقي يظهر على كرسي متحرك

زينب غريب الفنانة المصرية وإحدى ابطال مسلسل "بـ100 وش" نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة من داخل مستشفى التي يعالج فيها الفنان شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية وبتر قدمه بسبب إصابته بالقدم السكري، زينب غريب حرصت عن دعم زميلها الذي ظهر وهو يجلس على كرسي متحرك داخل المستشفى، وتحدثت زينب غريب عن حالة التوتر التي كانت تعيشها قبل لقاء زميلها، لكنها شعرت عند مقابلته بمدى التماسك الكبير الذي يعيشه رغم حالته.

فقالت الفنانة المصرية: "كنت رايحة له وقبل ما ادخل كنت متوترة شوية، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، انا ممتنة ليك يا استاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك، اشتغلت معاك عمل (بـ100 وش وش)".

زينب غريب: "كل أملي اشتغل معاك تاني"

زينب غريب تمنت مشاركتها في عمل جديد يجمعها مع الفنان شريف دسوقي، وذلك بعد نجاح مسلسل "بـ100 وش" والذي شارك الثنائي في بطولته، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان عام 2020، وأكدت أنها في انتظار تكرار هذه التجربة في السينما أو الدراما فكتبت زينب غريب: "كل أملي اني اشتغل معاك تاني وتالت وعاشر تقوم لنا بالسلامة بسرعة، وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش".

الصور الأولى لشريف دسوقي بعد عملية بتر قدمه

شريف دسوقي قام بزيارته في الساعات الماضية العديد من محبيه وزملائه في الوسط الفني، للإطمئنان على حالته الصحية ودعمه في أزمته، ونشر بعض أصدقاء شريف دسوقي الصور الأولى له من المستشفى، وذلك بعد نقله إلى احدى المستشفيات بالقاهرة لاستكمال رحلة علاجه، وتدخل عدة جهات في علاجه بعد الكشف عن أزمته الصحية مؤخراً، وطمأن شريف دسوقي الجمهور على حالته بعد ظهوره مبتسماً وفي حالة معنوية جيدة في الصور.

شريف دسوقي تلقى دعما وتضامنا كبيرا من نجوم الفن والجمهور في الأيام الماضية، وعرض بعضهم مساعدته في العلاج ومساندته، بالإضافة إلى تدخل نقابة الممثلين والشركة المتحدة للانتاج، ووزارة الصحة وغيرها من الجهات في التكفل بعلاجه، وكان الفنان شريف دسوقي قد حقق شهرة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل "بـ100 وش"، وأدى دور "سبعبع" والذي حقق به نجاحا كبيرا قبل الكشف عن قصة مرضه المؤثرة مؤخراً.