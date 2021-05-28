روتانا تكشف عن مواعيد حفلات الرياض ومحمد عبده وأصالة أبرز نجومها

شركة روتانا كشفت عن أبرز الحفلات الغنائية الجديدة التي سوف يتم إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة بالتعاون مع هيئة الترفيه، والتي من المقرر أن يقوم بإحيائها مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في العالم العربي.

تفاصيل حفل أصالة ونبيل شعيل في كراون بلازا الرياض

شركة روتانا نشرت عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" مواعيد أبرز الحفلات الغنائية التي مقرر إقامتها في الرياض خلال الأيام القادمة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، كما ينظم الحفلات شركة روتانا التي نشرت صورة دعائية للحفل الأول الذي يجمع كل من الفنانة أصالة والنجم الكويتي نبيل شعيل والمقرر إقامته يوم الخميس القادم الموافق 3 يونيو في مدينة الرياض، فجاء تعليق الشركة على الصورة: "اشتقتوا للحفلات برعاية الهيئة العامة للترفيه راجعين معاكم لجو الحفلات و الطرب مع النجمة أصالة والنجم نبيل شعيل الخميس 3 يونيو 2021 في كراون بلازا الرياض".

موعد حفل النجم محمد عبده في حفلات الرياض

‏محمد عبده فنان العرب والنجم السعودي الكبير يعود كذلك لإحياء الحفلات الغنائية من خلال حفله المرتقب في فندق فور سيزونز الرياض، يوم الجمعة 4 يونيو، وذلك حسب ما اعلنت شركة روتانا في الساعات الأخيرة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي صورة للفنان محمد عبده فكتبت: "فنان العرب ‎محمد عبده الجمعة 4 يونيو 2021 في فور سيزونز الرياض"، وتأتي الحفلات الجديدة بعد انتظار طويل من قبل الجمهور لعودة الحفلات الغنائية، ومن المقرر أن تبدأ الحفلات في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تباع التذاكر الكترونيا.

حفلات غنائية منتظرة في الأسابيع القادمة

روتانا لم تكشف عن مواعيد حفلات جديدة بعد حفل الفنان محمد عبده القادم، لكن من المتوقع أن يتم الكشف خلال الفترة القادمة على أكثر من حفل غنائي هذا الصيف، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في تأجيل جلسات "أوايسس الرياض" التي كان من المقرر أن يشارك فيها مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في العالم العربي والخليج في شهر فبراير الماضي، لكن تقرر تأجيل إقامة هذه الحفلات نظرا للإجراءات الأحترازية التي فرضتها المملكة العربية السعودية في إطار مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة، وكان من أبرز النجوم المقرر أن يشاركوا في هذه الحفلات كل من الفنانة أصالة والفنان عبدالله الرويشد.