كريم عبد العزيز يعلن إصابة والده بفيروس كورونا ويكشف تطورات حالته

كريم عبد العزيز الفنان المصري أعلن عن إصابة والده المخرج القدير محمد عبد العزيز بفيروس كورونا، وكشف عن تطورات حالته الصحية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

إصابة المخرج محمد عبد العزيز بفيروس كورونا

الفنان كريم عبد العزيز حرص على طمأنة الجمهور على حالة والده الصحية بعد انتشار بعض الأنباء عن تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا، وكتبت الصفحة الرسمية للفنان المصري: "حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبد العزيز الصحية مطمئنة جدا الحمد لله تماما.. رغم الإصابة بكورونا ولكنه الآن في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله".

كريم عبد العزيز يطمئن الجمهور على صحة والده

كما حرص كريم عبد العزيز على التنبيه على عدم تداول أي شائعات تخص الحالة الصحية للمخرج الكبير، فأضاف: "رجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".

معلومات عن محمد عبد العزيز والد الفنان كريم عبد العزيز

المخرج محمد عبد العزيز والد كريم عبد العزيز هو مخرج مصري، نجح في تحقيق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية من خلال أعمال مثل "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"عالم عيال عيال"، بينما كانت له بعض المحطات الدرامية في الثمانينيات مثل "الجلسة سرية"، و"خلي بالك من عقلك"، "على باب الوزير"، "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، وفي المسرح بعض المسرحيات منها "شارع محمد علي"، "عفروتو"، أما آخر أعماله كان مسلسل "بابا نور" عام 2010 الذي قام ببطولته الفنان حسين فهمي وعلا غانم وكارمن لبس وشيرين وزيزي البدراوي وغيرهم.

في سياق آخر كان أحدث أعمال الفنان كريم عبد العزيز هو مسلسل "الاختيار 2" الذي شارك في بطولته كل من أحمد مكي وإنجي المقدم وإياد نصار وبشرى وأسماء أبو اليزيد وأحمد حلاوة وهادي الجيار وأحمد سعيد عبد الغني وسلوى عثمان وعدد من ضيوف الشرف من بينهم هشام ماجد وكريم فهمي وأحمد فهمي ومحمد فراج ومحمد علاء وأحمد داش وأحمد عز وأحمد حلمي ومحمد رجب وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.