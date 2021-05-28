محمد رمضان يُنهي أزمته مع سعد لمجرد بسبب "انساي" ويحاول مصالحته بعد عودة الأغنية ليوتيوب

محمد رمضان الفنان المصري تسبب في حالة جدل منذ أمس الأربعاء، بسبب أزمته الجديدة مع المطرب المغربي سعد لمجرد عقب حذف أغنيتهما "إنساي" من على موقع يوتيوب بعد تجاهل محمد رمضان لبنود العقد وعدم دفعه النسبة المتفق عليها من الأرباح إلى سعد لمجرد.

تفاصيل أزمة محمد رمضان وسعد لمجرد

وكان كريم أبي ياغي، مسؤول تعاقدات حفلات سعد لمجرد في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، قد كشف مؤخرًا تفاصيل خلاف سعد لمجرد ومحمد رمضان حول أغنية "انساي"، وقال إن الكليب والأغنية من إنتاج محمد رمضان، ولكن الأخير تعاقد مع سعد لمجرد على توزيع أرباح نسبة المشاهدات بينهما، على أن تظل الأغنية على قناة محمد رمضان على يوتيوب، وحدثت الأزمة بعد تجاهل محمد رمضان لبنود العقد وعدم دفعه النسبة المتفق عليها من الأرباح إلى سعد لمجرد.

كما لفت إلى أن إدارة أعمال سعد لمجرد خاطبت إدارة موقع يوتيوب حول أزمة الأغنية، وهو سبب حذف الكليب من يوتيوب، لحين التزام محمد رمضان بدفع النسبة المتفق عليها من الأرباح لسعد لمجرد، لكن جمهور محمد رمضان فوجئ ظهر اليوم الخميس، بعودة الأغنية إلى موقع يوتيوب مرة أخرى.

أول تعليق من محمد رمضان على أزمته مع سعد لمجرد

وحرص محمد رمضان على التعليق على الأزمة التي شغلت بال جمهوره خلال الساعات الماضية، حيث قام بإعادة نشر رابط الأغنية عبر حسابه على فيسبوك، كما قام بالترويج لأغنيته الجديدة التي طرحها منذ قليل بعنوان "المكسب بتاعنا".

هل يحاول محمد رمضان مصالحة سعد لمجرد؟

ويبدو أن محمد رمضان حاول مصالحة الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث وصفه بـ"المعلم" وعبر عن فخره بالتعاون معه في أغنية انساي، كما عبر عن سعادته بالتعاون مع المطرب ريدوان في أغنيته الجديدة، فكتب: "انتظروا بعد ساعات قليلة على قناتي الرسمية كليب المكسب بتاعنا ثاني أغاني الصيف وثاني تعاون مصري مغربي لي مع العالمي ريدوان بعد تعاوني مع المعلم سعد لمجرد".

الجدير بالذكر أن قرار حذف أغنية "انساي" لم تتم إلا بعد أن نفذ صبر سعد لمجرد وبعد أن حاولت إدارة أعماله حل الأزمة بشكل ودي مع محمد رمضان ولكنه قرر تجاهل جميع الاتصالات والمحاولات وهو ما جعل الأمر يتطور إلى حذف الكليب من يوتيوب.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يحذف بها الكليب من يوتيوب، بعد المرة الأولى والتي تردد أنها بسب خلاف بين الشركة المنفذة لإنتاج الكليب ومحمد رمضان، قبل عودته إلى يوتيوب وتحقيقه أرقام قياسية تخطت الـ300 مليون مشاهدة، وكان سعد لمجرد قد أكد في تصريحات سابقة له في الفترة الأخيرة أنه على علاقة جيدة مع محمد رمضان ولا توجد خلافات بينهما، ووصف محمد رمضان علاقته بسعد لمجرد بالصداقة والأخوة.