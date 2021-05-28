فيديو رحمة رياض تكشف موعد حفل زفافها على ألكسندر علوم وتفاصيل الفستان

رحمة رياض وألكسندر علوم حل كل منهما ضيفين على برنامج "صباح الخير يا عرب" المعروض على قناة MBC، وكشف النجمان بعض التفاصيل عن علاقتهما وكذلك خطة زفافهما ومكانه.

قصة حب رحمة رياض وألكسندر علوم بدأت منذ أكثر من 3 سنوات

رحمة رياض كشفت في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا عرب" عن بداية قصة حبها مع النجم العراقي ألسكندر علوم، حيث أوضحت أن الصدفة كانت السبب في اللقاء الذي جمعهما وكان عن طريق الهاتف، وأن علاقتهما بدأت منذ أكثر من 3 سنوات، فقالت رحمة رياض: "كان لدينا رغبة في الإعلان عن خبر ارتباطنا بشكل مختلف، لكن نتيجة تسريب خبر الارتباط بشكل ما، قررنا التعجيل بالكشف عنه، وفي النهاية كل شيء يأتي في وقته المناسب، أما قصة حبنا فبدأت منذ ما يقارب الـ3 سنوات أو أكثر، وذلك عن طريق الصدفة، حيث كان أول لقاء جمعنا هاتفيا وليس لقاء وجها لوجه".

موعد ومكان حفل زفاف رحمة رياض وألكسندر علوم

رحمة رياض أوضحت بعض المعلومات عن موعد ومكان حفل زفافها الذي ينتظره عشاقها في العديد من الدول العربية حيث أوضحت أن موعد الزفاف خلال الأشهر القادمة، وأشارت على حرصها على إقامته في مكان يسمح باستقبال جميع زملائها فقالت رحمة رياض: "لم نحدد بشكل حاسم موعد حفل زفافنا، لكن قد يكون خلال الأشهر القادمة، وفيما يخص المكان الذي سوف يقام به حفل الزفاف فسنختار دولة يستطيع من خلالها جميع الضيوف أن يحضروا إليها، كما أن مصمم فستان زفافي سيكون زهير مراد".

ألسكندر علوم أكد أن المكان الذي سوف يستقر فيه مع رحمة رياض بعد الزواج لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن فقال: "حتى الآن لم نستقر على المكان الذي سوف نعيش فيه معا بعد الزواج، فالعديد من خططنا لم تكتمل بشكل نهائي، أما الأغنية التي أحب الاستماع لها لرحمة رياض فهي (وعد مني)، وأعمالي القادمة لا تزال تحت الدراسة، وتحديدا بعد النجاح الذي تحقق في مسلسل (أم بديلة)".

رحمة رياض ترد على جدل لقب نجمة العراق الأولى

رحمة رياض تحدثت كذلك عن الجدل الذي أثير في الفترة الماضية حول لقب نجمة العراق الأولى، والمقارنات التي وضعها الجمهور بينها وبين النجمة شذى حسون، حيث أوضحت رحمة رياض أن هذا اللقب لم تقم دوت الخليج بإطلاقه على نفسها بل أن الجمهور هو من قام بذلك استنادا إلى الأرقام الكبيرة التي تحققها فيما يخص أعمالها الغنائية.

فقالت رحمة رياض: "نجمة العراق الأولى هذا اللقب لم اطلقه على نفسي بل الجمهور هو من قام بإطلاقه، بالإضافة إلى الأرقام التي تحققها الأغاني التي أطرحها على اليوتيوب، فأنا النجمة العربية رقم 5 من ناحية الأرقام، لكن اللقب ليس محصورا على شخص واحد، والجميع يستطيع أن يطلق على نفسه أنه رقم واحد، ولقد اعتبرت هذا اللقب خطوة لتحفيزي في كل خطواتي القادمة".

ووجهت رحمة رياض رسالة لجميع محبيها وزملائها فقالت: "اريد أن اشكر كل اصدقائي من النجوم الذين قدموا لي التهنئة بهذه المناسبة وكذلك الجمهور الكبير الذين أشعرني بحالة من السعادة في هذه المناسبة".