شاهدوا تصريحات سمير غانم في أخر لقاء إعلامي له قبل وفاته .. بالفيديو

سمير غانم الفنان المصري القدير حل ضيفًا على برنامج "ليلة الخميس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والذي أعادت شاشة MBC مصر عرضه مساء يوم الخميس، والذي يعتبر آخر لقاء تلفزيوني للراحل قبل وفاته مرضه بفترة قصيرو، كذلك ظهر معه في الحلقه كل من النجوم إسلام إبراهيم وريم مصطفى والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

سمير غانم يمازح نجوم برنامج "ليلة الخميس"

وخلال الحلقة تحدث الفنان الراحل عن عاداته اليومية وكشف عن محبته الكبيرة للجلوس أمام التلفزيون وخاصة متابعة الأعمال الأجنبية، وأشاد سمير غانم بموهبة كل من ريم مصطفى وإسلام إبراهيم، كما رحب بعبد الباسط حمودة وظل يمازحه بعدما قام الأخير بتقديم عدد من الأغاني، كما شاركه الفنان الراحل في الغناء.

في سياق آخر استعاد سمير غانم ذكريات أحد اللقاءات التلفزيونية الأخرى التي ظهر فيها مع زوجته دلال عبد العزيز، والذي مازح فيه زوجته وقتها وقال إن أكثر شيء يحبه فيها هو "عبد العزيز"، موضحًا أن الرد بالرغم من أنه خرج منه بشكل تلقائي إلا أنه تسبب في حالة من الضحك لدى كل الموجودين بالحلقة.

سمير غانم يكشف كواليس مسرحية "المتزوجون"

سمير غانم كشف خلال الحلقة عن كواليس مسرحية "المتزوجون" وقال: "كل مسرحية المخرج يسألني هدخل ازاي اقول له سيبهالي أنا وأنا هدخل.. وبالفعل تواصلت مع فرقة المزمار البلدي واتفقت يدخلوا معايا.. وكمان حطيت سيجارة في المزمار"، لافتًا إلى أن الأمر كان بمثابة مفاجأة له.

وأوضح الفنان الراحل أن من أوحى له بهذه الفكرة هو الفنان الراحل صديقه جورج سيدهم، كما عبر سمير غانم عن مدى عشقه للمسرح والأعمال التي قدمها وباتت علامة في تاريخ المصري المصري والعربي.

عرض آخر أعمال سمير غانم على منصة شاهد

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه أعلنت عن عرض آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم وهي مسرحية "الزهر لما يلعب" على تطبيق "شاهد VIP"، وكشفت الهيئة عن تفاصيل العرض الأول للمسرحية الأخيرة لسمير غانم.

ونشرت الهيئة العامة للترفيه برومو مسرحية "الزهر لما يلعب" وأعلنت عرض المسرحية لأول مرة ابتداء من يوم الجمعة، وسط حالة من الحماس لدى جمهور النجم الراحل الذين تشوقوا لمشاهدة آخر أعماله.