نانسي عجرم تطرح كليب "حبك بيقوى" أولى أغاني ألبومها الجديد .. بالفيديو

نانسي عجرم الفنانة اللبنانية طرحت أولى أغاني ألبومها الجديد مساء اليوم الخميس بعنوان "حبك بيقوى" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نانسي عجرم تطرح أولى أغاني ألبومها

وكشفت نانسي عجرم عن أولى أغاني ألبومها المنتظر طرحه بالكامل قريبًا "Nancy 10"، وطرحتها عبر موقع يوتيوب، وتقول كلمات الأغنية: "حبك بيقوى مع الأيام.. حبيت خلاص مش عايزة كلام.. وحياة هوانا حبك أمانة ماقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينا بقاله زمان.. وبيقوى فينا حبيبي كمان في القلب ساكن في كل الأماكن.. أنا وأنت لينا حبيبي مكان".

أغنية "حبك بيقوى" لنانسي عجرم

وظهرت نانسي عجرم في كليب أغنية "حبك بيقوى" وهي تسير بجوار الشاطئ وتتأمل بما حولها، ولاقت الأغنية تفاعل كبير من قبل جمهورها وأشادوا بأداء المطربة اللبنانية وبالأغنية الجديدة.

الجدير بالذكر أن نانسي عجرم بدأت مؤخرًا في الترويج لألبومها الجديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت قبل يومين البرومو الرسمي للألبوم المقرر طرحه قريبًا، وظهرت نانسي في البرومو وهي تجلس أمام شاطئ البحر، وتتحدث عن طريقة الهروب من العالم وكيف أن الموسيقى المفضلة دوت الخليج التي سوف توفر طريقة مثالية للهروب، وتساعد الفرد على عمل شيء جديد.

ألبوم نانسي عجرم الجديد

ولم تكشف نانسي عجرم عن عنوان ألبومها حتى الآن واكتفت بوضع كلمة "Nancy 10"، كذلك لم تكشف عن موعد طرحه بعد، وتفاعل عدد كبير من محبي المطربة اللبنانية مع الفيديو الترويجي وهنأوها بالألبوم الجديد، قبل أن تطرح اليوم أغنية "حبك بيقوى"، فيما تنبأ البعض أن تكون الأغنية الرئيسية للألبوم حزينة.

وكانت نانسي عجرم قد كشفت في تصريحات سابقة عن أن ألبومها المنتظر من المقرر أن يضم 10 أغنيات، ما بين الأغاني باللهجة المصرية واللبنانية، وتتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء، وتقدمه بشكل مختلف عن ألبوماتها السابقة.