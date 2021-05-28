شقيقة دنيا بطمة تحتفل بعقد قرانها بعد شهرين من خروجها من السجن .. صور وفيديو

ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة احتفلت قبل يومين بعقد قرانها على مهندس الديكور واليوتيوبر فؤاد قبيبو، كما احتفلت بليلة الحناء وسط عدد من أفراد أسرتها بالأمس، وحرصت على نشر صور وفيديوهات توثق الاحتفال.

شقيقة دنيا بطمة تحتفل بعقد قرانها بعد شهرين من خروجها من السجن

ابتسام بطمة نشرت عدة صور ومقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، من احتفالها بعقد قرانها الذي تم بعد مرور حوالي شهرين فقط عقب خروجها من السجن بعد تنفيذ عقوبتها على خلفية قضية المشاهير المعروفة بـ"حمزة مون بيبي"، وعلقت ابتسام بطمة على إحدى الصور: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضل الله تم قراني بزوجي حبيبي على سنة الله ورسوله".

دنيا بطمة تهنئ شقيقتها ابتسام بعد عقد قرانها

وتلقت ابتسام بطمة التهاني من عدد من متابعيها، كما حرصت شقيقتها دنيا على الاحتفال بها ونشرت عدة صور لهما عبر انستجرام، من ليلة الحناء وعلقت بقولها: "مبروك حبيبتي الله يكمل بالخير".

وتردد أن الأمن المغربي قد داهم الحفل الذي أقامه العروسين بعد عقد قرانهما بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين الذين بدأوا بالانسحاب بعد التدخل الأمني.

معلومات عن زوج ابتسام بطمة

ومن المعروف أن فؤاد قبيبو زوج ابتسام بطمة كان متزوجًا من قبل من فتاة مغربية وأنجب منها ابنته عنبر، ثم تزوج من سيدة تونسية تدعى نجلاء غرس الله ولديه منها طفل يدعى سلطان لكنهما انفصلا منذ عدة أشهر، واشتهر فؤاد بنشر العديد من الفيديوهات التي تغزل فيها بزوجته وقتها.

فيما قررت نجلاء غرس الله الزوجة السابقة لفؤاد قبيبو، تقديم التهاني للعروسين من خلال برنامج "ET بالعربي" حيث ظهرت في البرنامج وهي تؤكد على احترامها لزوجها السابق وأنها لا تسمح لنفسها أو لأي أحد التطاول عليه، وتريد الحفاظ على صورته الجيدة من أجل طفلهما.

الجدير بالذكر أن ابتسام بطمة أنهت فترة عقوبتها في السجن والتي وصلت لمدة عام وذلك على خلفية قضية "حمزة مون بيبي"، وذلك في منتصف مارس الماضي، وقد احتفلت في وقتها الفنانة دنيا بطمة بخروج شقيقتها حيث نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة قصيرة كتبت فيها: "صباح الخير جميعا، اليوم هو أجمل يوم في حياتي".