"سامحته ورفضت قطع رزقه".. كيف استقبلت سمية الخشاب نبأ مشاركة أحمد سعد في "موسى"؟

سمية الخشاب الفنانة المصرية حلت ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، وتحدثت عن كواليس تعاونها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما تحدثت عن لقائها بطليقها الفنان أحمد سعد في أحد مشاهد المسلسل.

سمية الخشاب تكشف كواليس لقائها مع أحمد سعد في "موسى"

سمية الخشاب كشفت عن كواليس ظهور طليقها الفنان أحمد سعد في مشهد الزفاف في بمسلسل "موسى"، وقالت إن محمد رمضان تواصل معها قبل المشهد وأكد لها أن أحمد سعد عرض عليه أغنية ونالت إعجابه ويتمنى رمضان أن يتم عرضها ضمن الأحداث، لكنه قرر أن يأخذ رأيها في الأمر حتى لا يتسبب ذلك في أي إحراج لها، ومنحها حرية القبول أو الرفض، وأشادت بمحمد رمضان وطريقته في طرح الفكرة عليها، وبالتعاون معه في العمل.

سمية الخشاب تعلن مسامحة طليقها أحمد سعد

سمية الخشاب أوضحت أنها رحبت بوجود أحمد سعد في المسلسل واعتبرت أن ذلك العرض بمثابة رزق له، ولا تستطيع أن تكون سببًا في وقف هذا الرزق بحسب قولها، مشيرة إلى أنها بمجرد أن التقت بأحمد سعد في كواليس المشهد تبادلا السلام والود.

الفنانة المصرية أكدت أنها تعلمت المسامحة ولا تكن أي مشاعر سلبية حاليًا تجاه أي شخص ومن بينهم طليقها أحمد سعد، لافتة إلى أنها غير نادمة على حديثها عن تفاصيل علاقتها بأحمد سعد عقب الطلاق في وسائل الإعلام المختلفة، لأنها اعتبرت وقتها أنها تعرضت للظلم وتريد توضيح موقفها وتحسين صورتها أمام الجمهور.

أغنية سمية الخشاب وعمر كمال

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب فاجئت الجمهور بنشرها مجموعة صور رومانسية مع مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال وإعلانها عن المشاركة معه في ديو غنائي بعنوان "أوعدك"، ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام المقبلة، وظهرت سمية مع عمر كمال حيث قدم لها باقات الورود الملونة الحمراء فيما كانت تستند على إحدى السيارات مرتدية فستان أسود بقصة شعبية.

وتعد تلك التجربة الأولى لـ سمية الخشاب في تقديم المهرجانات الشعبية بعدما سبق وأن قدمت مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية.