إيمي سمير غانم تزور قبر والدها وفيديو نادر للراحل مع جيهان نصر يصبح حديث الجمهور .. شاهدوا

سمير غانم الفنان المصري الراحل مازال الجمهور يستعيد ذكريات أهم أعماله الفنية منذ أن رحل عن عالمنا قبل أسبوع، وحرص عدد كبير من متابعيه على الكشف عن مقاطع فيديو وصور نادرة لم تنشر من قبل، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف كانت أجواء سمير غانم قبل الظهور على خشبة المسرح؟

وبالأمس انتشر مقطع فيديو للنجم الراحل خلال كواليس إحدى مسرحياته التي عرضت في فترة التسعينيات، وظهر سمير غانم في الفيديو وهو يستحضر تركيزه الشديد قبل خروجه أمام الجمهور على خشبة المسرح.

لم يظهر سمير غانم بهذه الجدية والهدوء إلا نادرًا، حيث سلط الفيديو الضوء عليه وكيف كان يتعامل مع زملائه قبل أداء مشاهده بالمسرحية، حيث ظهر وهو ينسق ملابسه أمام المرآة، ثم خرج في هدوء متجهًا إلى خشبة المسرح يراقب بصمت وتركيز، زملائه ممن هم موجودون أمام الجمهور.

سمير غانم يقبل يد جيهان نصر في الكواليس

كما ظهر الراحل في الفيديو الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتعامل برقي مع زملائه، خاصة الفنانة جيهان نصر التي بمجرد أن ذهبت للتحدث معه، رحب بها وقام بتقبيل يدها في تصرف عفوي صدر منه، تعبيرًا عن مدى احترامه لزميلاته، ثم دخل إلى المسرح ليستقبله الجمهور بترحاب شديد.

زيارة إيمي سمير غانم وحسن الرداد للفنان الراحل في المقابر

في سياق آخر، حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على زيارة والدها في المقابر بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد، وظهرت وهي مرتدية ملابس فاتحة اللون، وتردد أن الزيارة استغرقت حوالي نصف الساعة دخل فيها كل من إيمي وحسن الرداد مدفن الراحل سمير غانم وقاما بقراءة القرآن ثم ذهبا.

وتداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد خلال زيارة والدها بالمقابر، وواصل الجميع الدعاء للفنان الراحل بالرحمة ولأسرته بالصبر، كما تمنوا الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز التي ترقد حاليًا في حالة صحية حرجة بسبب تبعات إصابتها بفيروس كورونا.