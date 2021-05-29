نهال عنبر تزور شريف دسوقي بالمستشفى ونجله يظهر لأول مرة معه..صور

شريف دسوقي الفنان المصري لا يزال الدعم والمساندة من قبل محبيه وزملائه في الوسط الفني مستمر، حيث قامت الفنانة نهال عنبر بزيارته في المستشفى التي يخضع فيها للعلاج بعد خضوعه لعملية جراحية لبتر القدم نتيجة إصابته بالقدم السكري، كما ظهر لأول مرة نجل الفنان المصري معه داخل المستشفى.

ظهور نجل شريف دسوقي لأول مرة معه

إبراهيم الفرن مصمم الإضاءة بالبيت الفني للمسرح بمصر، وصديق الفنان شريف دسوقي نشر عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" صورة تجمع كل من الفنان المصري ونجله آدم شريف الدسوقي الذي يظهر لأول مرة مع والده في المستشفى بعدما خضع لعملية جراحية مؤخرا لبتر قدمه بسبب إصابته بالقدم السكري، وكتب صديق النجم المصري تعليقا على الصورة قال فيه: "شريف دسوقى وآدم شريف الدسوقى واحلى صباح الخير".

نهال عنبر تزور شريف دسوقي في المستشفى

نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة للزيارة التي قامت بها للفنان شريف دسوقي في المستشفى من أجل الاطمئنان عليه، كما أكدت أن حالته الصحية باتت جيدة، بعد خضوعه للعملية التي وصفتها بالناجحة، وتمنت أن يعود بشكل سريع شريف دسوقي إلى المشاركة في أعماله الفنية خلال الفترة القادمة وأن يتجوز هذه المرحلة الصعبة في حياته.

فكتبت نهال عنبر: "ألف حمدلله علي سلامة الفنان شريف دسوقي تمت العملية بنجاح، ونسأل الله يتمم شفاه علي خير ويرجع لبيته بالسلامة ويرجع لشغله ولفنه ويرجع الضحكه الحلوه علي الشاشة من تاني اللهم آمين يارب العالمين"، وعلق العديد من النجوم على الصورة التي جمعت نهال عنبر بشريف دسوقي وكان من بينهم الفنانة رانيا فريد شوقي، وندى رحمي.

دعم ومساندة كبيرة من النجوم للفنان شريف دسوقي

شريف دسوقي في الساعات الأخيرة قام زيارته بعض من أصدقائه وزملائه من الوسط الفني بالمستشفى، وكان من بينهم الفنانة زينب غريب نجمة مسلسل بـ"100 وش" التي ظهرت معه وهو يجلس على كرسي متحرك وحاولت أن تسانده في هذا الظرف الصعب، فكتبت تعليقا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على "انستجرام": " كنت رايحة له وقبل ما ادخل كنت متوترة شوية ، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، انا ممتنة ليك يا استاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك، اشتغلت معاك عمل "بميت وش " وكل أملي اني اشتغل معاك تاني وتالت وعاشر تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش".

يذكر أن الفنان شريف دسوقي قد حقق شهرة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل "بـ100 وش"، وأدى دور "سبعبع" والذي حقق به نجاحا كبيرا قبل الكشف عن قصة مرضه المؤثرة مؤخراً.