هل تم إلغاء الموسم الثاني من مسلسل "عشرين عشرين"؟ مخرج العمل يثير حيرة الجمهور

"عشرين عشرين" من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا بعد عرضها في شهر رمضان الماضي، وكانت النهاية الصادمة للعمل محل اهتمام من قبل الجمهور الذي فوجئ بإعلان كاتبة مسلسل نادين جابر عن التحضير لموسم ثاني له، في وقت أثار فيه المخرج فيليب أسمر الجدل حول مصير هذا الموسم الجديد.

فيليب أسمر يطلب رأي الجمهور حول تنفيذ موسم جديد من "عشرين عشرين"

فيليب أسمر مخرج مسلسل "عشرين عشرين" أثار جدلا بعدما نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة طلب فيها من متابعيه الكشف عن آرائهم حول تنفيذ موسم جديد من المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة، المخرج اللبناني جاءت رسالته بعدما انتشرت بعض الأنباء حول تنفيذ موسم ثاني، مما جعل رسالته محل جدل حول مصير الموسم الجديد، وهل سوف يتم تنفيذه أم لا يزال هناك نية للتراجع عن هذه الخطوة، فكتبت فيليب أسمر: "جزء تاني من (عشرين عشرين) وللموت...انتوا مع او ضد".

جدل حول مصير الموسم الثاني من مسلسل "عشرين عشرين"

فيليب أسمر تسببت رسالته أيضا في انقسام الجمهور بين مؤيد ورافض لتنفيذ موسم جديد من المسلسل وتحديدا بعد ما حدث لصافي "قصي خولي" والذي اعتبره الجمهور محرك أساسي للأحداث وأن فكرة عدم وجوده في الموسم الثاني قد تتسبب في فشله، لكن علقت نادين جابر مؤلفة مسلسل "عشرين عشرين" على رسالة فيليب أسمر وأكدت أنها سوف تكون معه في كافة الأحوال سواء تم تنفيذ الموسم الجديد أو لا فكتبت : "انا معك بكل الاحوال".

نادين جابر كانت دوت الخليج أول من أكد من صناع العمل على وجود موسم جديد له سوف يعرض في رمضان 2022، وذلك عبر حسابها على "انستجرام" حيث أوضحت أن صافي لم يمت وأنه لا تزال هناك أحداث سوف تجمع بطلي العمل نادين نسيب نجيم وقصي خولي، فكتبت نادين جابر: "يا عفو الله، صافي الديب ما مات، و النهنهة بينو وبين سما بعد ما خلصت...إلى اللقاء في الموسم الثاني برمضان ٢٠٢٢".

رقص قصي خولي ونادين نسيم نجيم في كواليس "عشرين عشرين"

مسلسل "عشرين عشرين" قام مخرجه فيليب أسمر في الأيام الماضية بنشر فيديو عبر حسابه على "انستجرام" من كواليس العمل وتحديدا في حفل زفاف "بلبل وسعاد"، وكشف من خلال الفيديو عن تفاصيل ما قام به كل من قصي خولي ونادين نسيب نجيم في أثناء الحفل وخلف الكاميرا، حيث ظهر "صافي" قصي خولي ومعه "حياة" نادين نسيب نجيم وهما يرقصان على أنغام موسيقى حفل الزفاف، وعندما عادت الكاميرا لتصوير ما تبقى من المشهد عاد النجمين إلى وضعهما في تجسيد شخصياتهما، وعلق فيليب اسمر على الفيديو الذي نشره فكتب: "وهيك بيكون الجو ورا الكاميرا".