صور نجوم الفن في حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري

كاملة أبو ذكري احتفلت بزفاف ابنتها اليوم الجمعة في مدينة الجونة بمصر، وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركة المخرجة المصرية هذه المناسبة السعيدة.

النجوم في حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري

حضور كثيف من نجوم الوسط الفني شهده حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري على شاب من خارج الوسط الفني، وقد أقيم حفل الزفاف مساء اليوم بمدينة الجونة، ونشرت كل من الفنانة نيللي كريم أكثر من صورة من حفل الزفاف على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام"، وكشفت الصور عن حضور جمع كبير من النجوم من بينهم الفنان خالد النبوي، والفنانة هالة صدقي، وسلوى محمد علي، وريهام عبدالغفور، ومصطفى درويش، وكل من من المؤلف أحمد وائل وعمرو الدالي.

درة تخطف الأنظار بظهورها مع زوجها هاني سعد

درة نشرت كذلك على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها بزوجها المهندس ورجل الأعمال هاني سعد أثناء حضورهما حفل الزفاف، كما خطفت درة والفنانة نيللي كريم الأضواء بسبب إطلالتهما المختلفة والتي أظهرت كلاهما بشكل أكثر شبابا.

المخرجة كاملة أبو ذكرى قد بدأت الاستعداد لحفل زفاف ابنتها منذ فترة طويلة حيث لم تشارك في أي عمل درامي خلال شهر رمضان الماضي، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "بـ100 وش" والذي عرض في رمضان 2020 وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الجماهيري والنقدي، وتردد أن العمل سوف يتم تنفيذه جزء ثاني له أو فيلم سينمائي، لكن لم يحسم صناعه موعد تنفيذ هذه المشروعات حتى الآن، وشارك في بطولة مسلسل بـ"100 وش" كل من الفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، وعلا رشدي، والعمل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي.

كاملة أبو ذكري تساند شريف دسوقي في أزمته الصحية

كاملة أبو ذكري قد أعلنت في الأيام الماضية عن مساندتها لبطل مسلسلها الأخير الفنان شريف دسوقي والذي يواجه أزمة صحية حيث خضع لجراحة لبتر القدم نتيجة إصابته بالقدم السكري، كما تضامن مع الفنان الكبير العديد من النجوم من بينهم أبطال مسلسل "بـ100 وش"، شريف دسوقي قد عرض كذلك بعض النجوم مساعدته في العلاج ومساندته، بالإضافة إلى تدخل نقابة الممثلين والشركة المتحدة للانتاج، ووزارة الصحة وغيرها من الجهات في التكفل بعلاجه، وكان الفنان شريف دسوقي قد حقق شهرة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل "بـ100 وش"، وأدى دور "سبعبع" والذي حقق به نجاحا كبيرا قبل الكشف عن قصة مرضه المؤثرة مؤخراً.