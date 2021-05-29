إطلاق بوستر لـ سمير غانم فى مهرجان شرم الشيخ السينمائى

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي برئاسة الكاتب الصحفى جمال زايدة، النقاب عن بوستر الدورة الرابعة للمهرجان والذي يتصدره صورة النجم الراحل سمير غانم تقديرًا لعطائه السينمائي والتليفزيوني على مدار 50 عامًا وضع خلالها البسمة على وجوه محبيه من الملايين فى مصر والعالم العربى.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي جمال زايدة إن عزاء الرئيس عبد الفتاح السيسى للراحل الكبير ينم عن تقدير كبير من الرئيس للفن الراقى الذى يقدمه الفنانون والفنانات المصريين.

وأشار المخرج سامى محمد على المدير التنفيذى للمهرجان إلى أن إدارة المهرجان قررت على غير العادة تصميم بوسترين إحداهما يعبر عن حال صناعة السينما فى مصر والعالم التى مرت بظروف بالغة الصعوبة بسبب جائحة كورونا، حيث يعرض المهرجان قصصا إنسانية حدثت للبشر فى أماكن مختلفة من العالم بخلاف البوستر الخاص بالنجم الكبير الراحل سمير غانم.

وأكد أشرف سرحان المدير الفنى للمهرجان على ترتيب تكريم خاص يحضره نجوم مصر والعالم خلال أيام المهرجان يتضمن ندوة خاصة عن سمير غانم وفن الكوميديا حيث سيتحدث أصدقاء ورفقاء الفقيد الكبير من الوسط الفنى حول الدور الكبير الذى قدمه من خلال فن الإضحاك التلقائى فى مسيرة طويلة بدأت بثلاثى أضواء المسرح ثم أدواره المختلفة على المسرح والإذاعة والتلفزيون .

ويشارك فى الدورة الرابعة للمهرجان حوالى 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث يقدم المهرجان 4 مسابقات وهم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية، ومسابقة الأفلام العربية، و مسابقة أفلام الطلبة.