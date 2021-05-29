رامى صبرى يحتفل بتخطى أغنية ”أهد الدنيا” 50 مليون مشاهدة

احتفل المطرب رامى صبرى، بتخطى أغنية "أهد الدنيا" 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق قائلاً على إنستجرام: "أغنية "أهد الدنيا" تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب.. شكرًا لكل جمهوري في العالم".

أغنية "أهد الدنيا" تم تصويرها في لبنان وأخرجها فادى حداد وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى

وكشف مؤخرًا المطرب رامى صبرى، عن كلمات أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان "القضية مكملة"، لدعم الشعب الفلسطيني والقدس، ضد اعتداءات جيش الاحتلال التي اسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، في محاولات لتهجير الفلسطينيين من حي الشيخ الجراح.

ونشر صبرى مقطع فيديو قصير عبر حسابه بموقع انستجرام، لكلمات الأغنية التي جاءت كالآتي: "بيب تسملك مش جبان، بص الشجاعة الى في عنيه، الأرض أرضه من زمان، أنت الى متقل عليه، طمعك وجشعك دول عموك من الإنسانية جردوك، وبقيت شايفها أرض أبوك مش أرضهم ولا أرضنا، لسه القضية مكملة ولسه الحكاية مطولة، واكيد نهاية اللى افتري أكبر عقاب من ربنا".

أغنية لسه القضية مكملة، من كلمات تامر حسين، وألحان وغناء رامى صبري، وموسيقى جلال حمداوى.