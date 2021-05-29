مادونا تعود للعيش بلوس أنجلوس داخل أفخم قصورها

كشفت النجمة العالمية مادونا عن انتقالها لقصرها الجديد التي اشترته مؤخرًا وتحديدًا في نهاية الشهر الماضى بمبلغ يقترب من 20 مليون دولار، حيث نشر موقع ديلى ميل عدة صور للنجمة الشهيرة التي أعطلت لمحة عن حياتها الأسرية في القصر الفخم الذى يتواجد في لوس أنجلوس.

وأضاف التقرير أن النجمة الشهيرة انتقلت إلى القصر الجديد لتمثل بذلك عودة إلى حياتها السابقة في لوس أنجلوس، بعدما غابت عنها طوال الفترة الماضية حيث عاشت بعيدة عن تلك الولاية التي اعتادت على العيش فيها بفترات طويلة في حياتها.

من ناحية أخرى سبق ونشرت المواقع الأجنبية تقارير تتغني فيها بمهارة مادونا على الشراء، حينما اشترت هذا القصر، وذلك مقابل مبلغ أقل مما هو معروض من قبل ملاكه بأكثر من 5 ملايين دولار، وذلك وفقاً لموقع الديلى ميل الذى أكد فى وقت سابق أن المغنية والممثلة الشهيرة نجحت فيما سعت إليه واشترت قصر بات بمثابة نجاحاً كبيراً يثبت مهارتها في السوق العقارى.

وذلك بعدما كان اشتراه ملاكه السابقين بمبلغ 18 مليون دولار قبل ثلاثة أعوام متوقعين زيادة كبيرة فيه إلا أن مادونا بحسب موقع الديلى ميل لم تهنئهم على ذلك، ونجحت في شراءه بسرعة بالمبلغ الذى يرضيها، وأرادوا بيعه مقابل 25 مليون دولار إلا أنها اشترته فى النهاية بالمبلغ التى رغبت أن تدفعه.

من ناحية أخرى، تصل مساحة المنزل إلى 13391 قدمًا مربعًا بالإضافة إلى تضمنه 9 غرف نوم و 11 حمامًا ، ويوفر مساحة كبيرة .

كما يضم القصر أيضًا مسبحًا بمياه مالحة على طراز المنتجع ، ودار ضيافة بمساحة 1200 قدم مربع، ومرآب للسيارات يتسع لخمسة سيارات.

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