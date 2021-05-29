فيلم ”حامل اللقب” يجمع هشام ماجد ودينا الشربيني

يواصل المخرج هشام فتحى، التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد "حامل اللقب" الذي يضم الفنانين هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام، ويكتبه إيهاب بليبل، حيث يعقد اجتماعات مع مؤلف العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو والشخصيات، واختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويخوض هشام ماجد البطولة المطلقة في الفيلم للمرة الأولى، وذلك بعدما تعاون مع شيكو في العديد من الأعمال على مدار الأربعة سنوات الماضية، حيث قدم هشام وشيكو، فيلمى "حملة فريزر" و"قلب أمه"، وكذلك مسلسل "اللعبة" بجزئية الأول والثاني، كما شارك فى مسلسل "خلصانة بشياكة" مع أحمد مكى إضافة إلى مسرحية "عطل فنى" وشارك معهما أكرم حسنى.
يذكر أن المخرج هشام فتحى جمع هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام قبل ذلك في مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته أحمد مكى وشيكو وبيومى فؤاد ونسرين أمين وملك قورة وأوس أوس وويزو وانتصار وعدد آخر من الفنانين.
وظهر هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.
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