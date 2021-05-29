وفاة الممثل حسام الصباح أحد أبطال مسلسل "عشرين عشرين" بحادث سير مروع

وفاة الممثل اللبناني حسام الصباح أحد أبطال مسلسل "عشرين عشرين" صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 73 عاماً متأثرا بمضاعفات إصابته بحادث سير تعرّض له قبل 10 أيام، حيث صدم الجمهور والوسط الفني بهذا الخبر الحزين صباح اليوم، ونعاه عدد من المشاهير أبرزهم بطلة مسلسل "عشرين عشرين" النجمة نادين نسيب نجيم التي شارك معها الراحل في هذا المسلسل الأخير له.

تفاصيل وفاة الممثل حسام الصباح

حسام الصباح الممثل اللبناني والمخرج المسرحي توفي صباح اليوم متأثراً بمضاعفات إصابته بحادث سير تعرّض له قبل 10 أيام ماضية على طريق المصيلح جنوب لبنان، حين كان متوجها الى منزله في مدينة النبطية، وفقد السيطرة على سيارته وانقلبت به وسط الاوتوستراد.

ونقل حينها الى أحد المستشفيات في مدينة صيدا حيث ادخل غرفة العناية الفائقة وبقي فيها لفترة 10 أيام الى أن تدهورت صحته في الساعات الماضية ورحل عن عالمنا عن عمر 73 عاما.

وسبق وأن طمأن نقيب ممثلي الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح، الممثل اللبناني نعمة بدوي، الجمهور في حديث صحفي عن صحة حسام الصباح لافتا الى ‏إلى أنه يتحسن لافتا الى أنه ليس لديه نزيف في الرأس بعد انقلاب سيارته.

المشاهير يرثون حسام الصباح

حسام الصباح أفجع الوسط الفني بخبر رحيله صباح اليوم فسارع العديد منهم الى رثائه وابرزهم نادين نجيم بطلة مسلسل "عشرين عشرين" حيث كان الراحل شاركها بهذا العمل بشخصية "ابو الليل"، فكتبت على تويتر قائلة :" الله يرحمه وتكون روحه بالسما خبر مؤسف".

الفنان باسم مغنية نشر صورة الراحل عبر حساباته على السوشيال ميديا ونعى زميله حسام الصباح قائلاً :"شو هالخبر الحزين يا حسام ؟ الله يرحمك يا طيب"، بدور الفنانعبده شاهين احد ابطال مسلسل "الهيبة" نعى الراحل عبر تويتر فكتب :"اليوم الحياة خسرت صديق ونحنا خسرنا اب #حسام_الصباح لروحك السلام بكير للعرض الاخير #المسرح_اللبناني"

معلومات عن حسام الصباح وآخر أعماله

حسام الصباح، هو ممثل ومخرج لبناني، كان قد شارك في آخر أعماله الدرامية الفنية في موسم شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل "عشرين عشرين" بشخصية "أبو الليل".

حسام الصباح من مواليد عام 1948، انطلق في مسيرته الفنية منذ الصغر، وقدّم في فترة شبابه مجموعة مسرحيات بعضها من إخراجه منها مسرحية "الفجر"، التي قُدمت في قصر الأونيسكو عام 1974

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شارك في العشرات من المسلسلات، منها "​زمن الأوغاد​"، "​ياسمينا​"، "​وجع الروح​"، "مع الإنسان والحب"، "أوراق الزمن المر"، "​الأرملة والشيطان​"، وكان له العديد من الأعمال في الإخراج المسرحي، منها "حكاية وطن"، "طاحونة عمو شكري"، "قجة عمو فهمان"، "الدبّور"، "زمن الطرشان" و"الأميرة والساحرة" ومن أفلامه : "الانفجار"، "بيروت اللقاء"، "معركة"، "جرح الزيتون"، "المجازف".

حاز الراحل على جائزة أفضل ممثل دور أول، في فيلم البرزخ، من مهرجان الأردن الدولي للأفلام.