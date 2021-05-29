سلمى أبو ضيف تتعرض لحروق في جسدها وتخضع لعملية جراحية وتتهم الحاسدين بمعاناتها

سلمى أبو ضيف كشفت عن معاناتها الصحية خلال الأيام الماضية، حيث تعرضت لبعض الحروق في أنحاء الجسد، وقطع في الشفاه، واتهمت الفنانة المصرية الحاسدين في التسبب بذلك.

تفاصيل المعاناة الصحية للفنانة سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة كشفت من خلالها عن المعاناة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، حيث أوضحت تعرضها لحروق في جميع انحاء الجسد، وأشارت الى أن هذه المعاناة لم تتوقف عند هذا الحد بل تعرضت كذلك لقطع في الشفاه أثناء خضوعها لعملية جراحية، فكتبت سلمى أبو ضيف: "في غضون أسبوعين، تعرضت لحروق بالليزر في جميع أنحاء جسدي، وقُطعت شفتاي أثناء خضوعي لعملية جراحية لضرس العقل، وقبل شهر كان لدي منظار للقرحة".

سلمى أبو ضيف تتهم الحاسدين بعد إصابتها بحروق

سلمى أبو ضيف أكدت على عدم قدرتها على تفسير ما يحدث لها، أو معاناتها المستمرة بسبب وضعها الصحي، لكنها اتهمت الحاسدين، وطلبت عدم الحكم عليها من خلال صورها التي تقوم بنشرها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كل شخص يمر بتجارب وظروف صعبة لا يعرف تفاصيلها الجمهور، فلذلك قد تكون الأحكام على هؤلاء الأشخاص خاطئة، فقالت سلمى أبو ضيف: "ليس لدي ما أقوله سوى الحمد الله، لكن أيضا (قل أعوذ برب الفلق) وارجو عدم الحكم أبدًا على الأشخاص فقط من صورهم ، فأنت لا تعرف ما الذي يمرون به شكرًا".

آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة سلمى أبو ضيف

سلمي أبو ضيف قامت أيضا بنشر صورة عبر حسابها على "انستجرام" بعد انتشار رسالتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل متابعيها مع ما نشرته، فكتبت تعليقا مختصرا قالت فيه: "الحمدلله دائما وابدأ"، كما قامت الفنانة المصرية بنشر بعض الآيات القرآنية، وصورها التي تظهر ما تعرضت له في الأسابيع الأخيرة.

سلمي أبو ضيف كانت قد نعت الفنان الراحل سمير غانم مؤخرا عبر حسابها على "انستجرام" وكشفت عن حزنها لرحيله فكتبت: "حزينة من كل قلبي علي فراق أخف دم و أحلي ضحكة في تاريخ السينما العربية، إنا لله و إنا إلية راجعون, هتوحشنا"، وكان آخر عمل شاركت فيه سلمى أبو ضيف حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" والذي عرض في العام الماضي وشاركت في بطولته كل من الفنانة جميلة عوض، وأحمد خالد صالح، وسلوى محمد علي، وفراس سعيد.