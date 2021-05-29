ساموزين يضع اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة ”كينج الحب” استعدادًا لطرحها

يضع المطرب السورى ساموزين اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة "كينج الحب"، استعدادًا لطرحها قريبًا، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، ويعمل حاليًا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.
وتقول كلمات أغنية ساموزين الجديدة "كينج الحب"، "أنا كينج الحب.. أنا بتاع الورد.. أكتر واحد هيشيلك كده من على الارض.. سلامات وحبيبك قدرك ونصيبك.. واللى عشانك هيهد الدنيا دى هد".
يشار إلى أن ساموزين قد أعلن الفترة الماضية عن تلقيه تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لوزارة الصحة المصرية، ونشر صورة له أثناء تلقيه التطعيم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق :"الحمد لله.. اتطعمت النهاردة باسترازينكا في بلدي الثاني الحبيب مصر .. أشكر مصر الحبيبة ووزارة الصحة المصرية، وأنصح الجميع بالتطعيم .. احمي نفسك وأسرتك وبلدك".
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامو زين، أغنية "حبيته" التي طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.
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