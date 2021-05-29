أعمال بناء تهدد منطقة تيوتيهواكان الأثرية في المكسيك

مكسيو سيتي ـ د.ب.أ: تسببت أعمال البناء غير المرخصة بالقرب من منطقة تيوتيهواكان الاثرية في تعريض الأثار المكسيكية الشهيرة للخطر.

وأعلنت وزارة الثقافة يوم الجمعة أن أدلة أثرية قيمة تعرضت للتغيير .

وبدعم من الحرس الوطني والشرطة، قام ممثلون للوزارة والمعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ بتفقد موقع البناء في قرية أوزتوياوالكو.

يذكر أن المنطقة الاثرية التي يطلق عليها “مدينة الآلهة” وتبعد 50 كيلومترا شمال شرقي العاصمة مكسيكو سيتي، مدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي التابع لمنظمة اليونسكو منذ عام 1987 .

وقد استمرت أعمال البناء لعدة أشهر الآن على قطعتي أرض على طرف الموقع الرئيسي ولكن داخل المنطقة المحمية. ووفقا لتقارير إعلامية، من المقرر أن يتم بناء مركز ترفيه للسائحين هناك.

وتطورت تيوتيهواكان لتصبح واحدة من أقوى مدن ما قبل أميركا الكولومبية بين عامي 100 و 650 بعد الميلاد. وفي ذروة تقدمها، عاش أكثر من 100 ألف نسمة في العاصمة.

ولأسباب لا تزال غير واضحة تماما، تم هجر المدينة بعد ذلك.

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