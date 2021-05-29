كتب – خالد بن خليفة السيابي:

جمالية الخط العربي والشغف الفني دفع بالخطاطة بثينة بنت سليمان الشكرية للتعلم والتعرف أكثر على أسرار الخط العربي بكافة أشكاله ومعانيه، وكما هو معروف تتميز الكتابة العربية بكونها متصلة مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب، وتوجد تسميات عديدة للخطوط العربية كالخط الكوفي والخط الكوفي المربع وخط النسخ وخط الثلث وخط الرقعة وغيرها من الخطوط المتعارف عليها في عالم الخط العربي.

وحول تجربتها الفنية وثقافتها الأدبية في علوم الخط العربي تقول بثينة الشكرية : الخط العربي لوحة فنية وشغف فني وأدبي يثلج الصدور وهو بالنسبة لي دهشة الجمال الحالم وأيضا هناك الكثير من الأدباء والشعراء تغنوا بالخط العربي ومنهم إبراهيم محمد الشيباني عندما قال ( الخط لسان اليد وبهجة الضمير وسفير العقول وسلاح الفكر وأنيس الإخوان عند الفرقة ومحادثاتهم على بعد المسافة ومستودع السر وديوان الأمور)، وقد وصف بعض ملوك اليونان الخط ( أمر الدين والدنيا فوق شيئين القلم والسيف).

وأضافت : انطلاقتي في عوالم الخط العربي كانت بعد الفراغ من مرحلتي الدراسية حيث بدأ بداخلي شعور وشغف جميل يدفعني للتعلم والتعرف على أسرار الخط العربي وكافة علومه ، من هنا قررت أن أبحث عن قنوات لتطوير تجربتي الخجولة لأنني على قناعة تامة أن مرحلة التأسيس مهمة جدا لكل فنان ، فإذا كانت البداية علمية وبشكل مدروس تصبح الأعمال أكثر صلابة وقوة ، ويصل صدى جمالها وروعتها إلى أبعد مدى ، حيث كانت بداية المعرفة عن هذا المجال عن طريق مواقع الأنترنت المختلفة والكتب المتنوعة وبدأت اتعلم قواعد الخط حيث كانت البداية مع خط الرقعة الذي هو يعتبر نقطة بداية لكل خطاط وهو أيضا بمثابة المفتاح لكل الخطوط بحكم انه خط صلب واتقانه مهم جدا بحيث انه يكسب اليد الليونة والمهارة وكان له الفضل في تطور مستواي ومن ثم انتقلت حديثا إلى تعلم الخط الكوفي الفاطمي والكوفي المربعي.

وأكدت : أن السلطنة أرض خصبة وغنية بالمواهب في كافة المجالات وبحس فني وأدبي راق وهم قادرون على تقديم نتاجاتهم في أبهى صورة وعني شخصيا أتمنى تمثيل السلطنة في أكبر المحافل العالمية وأن أصبح علامة فارقة في سماء وعوالم الخط العربي.

يذكر أن الخطاطة بثينة الشكرية شاركت في العديد من حلقات العمل والدورات وقدمت أعمالها للمتلقي عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المناسبات الفنية التي تقام في ربوع السلطنة.