نوفمبر المقبل .. بدء مشروع الحفائر بموقع رمسيس الثالث في السعودية

الأقصر (مصر) ـ د.ب.أ: أعرب عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس عن سعادته بحضور البدء في مشروع الحفائر الخاص بموقع رمسيس الثالث بالسعودية وذلك في نوفمبر المقبل.
وأشار حواس، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه إلى أن الأبحاث أكدت أن الملك رمسيس الثالث قد أرسل بعثات لجلب النحاس من بلد مجاور، ودون ذلك على بردية من ذلك العهد.
ولفت إلى أن هذا البلد المجاور هو السعودية، وذلك بعد الكشف عن الطريق التجاري الذي سوف يظهر الكثير من المعلومات عن استعماله خلال عصور تاريخية تسبق الدولة الحديثة.
وأوضح أن هناك الكثير من المناطق الأخرى على الطريق التجاري الذي كان يربط بين البلدين سوف تتم فيه حفائر للكشف عن أدلة جديدة لملوك مصريين أرسلوا بعثات إلى السعودية منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام تقريباً.
وقال حواس إنه من المعروف أن هناك آثارا عُثر عليها بالسعودية جاءت من مصر وهي عبارة عن مجموعة مهمة من الجعارين.
وبحسب البيان ، جرى خلال اجتماع للدكتور زاهي حوس، مع الدكتور جاسر الحربش رئيس هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة السعودية على عمل مشاريع أخرى كثيرة تخص الحفاظ على التراث بالمملكة العربية السعودية وعقد سلسلة من الأفلام الوثائقية عن آثار السعودية.
وحضر الاجتماع الخميس بمدينة الرياض العديد من الآثاريين والمسؤولين بهيئة التراث.
وأهدى الدكتور جاسر الحربش بعض المستنسخات التي تمثل آثار ما قبل التاريخ التي تم اكتشافها بالسعودية.
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