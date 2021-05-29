السلطنة بطبيعتها الجميلة محور أحداث رواية سراب للكاتبة العراقية نهاية إسماعيل بادي

صدرت حديثا للكاتبة العراقية المغتربة نهاية إسماعيل بادي رواية سراب، وذلك عن دار المتنبي للطباعة والنشر في القاهرة، وفي هذه الرواية، يحضر المكان العماني ، والطبيعة العمانية الجميلة كشاهد على أحداث الرواية، ومما جاء في الرواية، نقتطف هذا النص.

- كتب عليّ أن أعيش الفرحة ناقصة.. أوهمت نفسي حين اعتقدت قبل شهر ونصف قد تجاوزت محنة السنين الماضية حين نعمنا بثلاثة أسابيع جميلة في سلطنة عمان، حيث جمال الطبيعة والأخلاق العربية الأصلية التي لم يحرفها زمن التقدم الخداع، لا أعرف كيف أنقضى الأسبوع الأول على عجل وكأن الوقت في تحدَّ مع فرحتي! مساء منتصف الأسبوع الثاني عندما أتصلنا بالأولاد للاطمئنان عليهم أرعبني صوت “ماجد” فما كان مني إلا أن أرجوه بأخذ نفس عميق كي يستطيع بعدها الحديث..

- ماذا جرى لهم هل حصل لأحدهم مكروه لا سمح الله، حد علمي الآن أصبح جميعهم شبان ويستطيعون الاعتماد على أنفسهم، فلماذا يشغلوكما؟

بابتسامة فخر لقلة شعورها من منْ حولها بذلك الخوف عليها:

- على مهلك، المسكين قد قلق علينا وذلك بسبب تفشي فيروس خطير معدٍ في الصين، أوصانا بأخذ الحذر والابتعاد عن التجمعات؛ طمأنته بأننا سمعنا في الأخبار ذلك أيضاً ولا داعي لقلق، بصراحة لم نسترعِ للفيروس اهتماماً كبيراً فمنْ يحيى في الجنة ينعم ويهنأ بأحلام وخيال الفردوس بعيداً عن قسوة حقيقة الواقع، وقتها صادفتنا مفارقات جمة شيقة وغريبة لم تخطر لأحد على بال، بعد سؤالنا ليوسف الشاب الوسيم الذي يعمل باستعلامات الفندق الذي نزلنا فيه، حيث كان زيه العماني الرسمي يشعركِ بالراحة، ملامح الطيبة تعلو محياه وهو يجيبنا عن المناطق السياحية في السلطنة، تبين لنا أن كل ركن منها يمتاز بخصوصيته الجذابة، كان حريصاً في توصيل المعلومة بدقة وكأننا أحد أفراد عائلته لم يشعرنا بالتذمر أو الكلل لكثرة أسئلتنا المكررة وفي أي وقت بل على العكس كان يغمرنا بالسعادة بسؤالنا له، أكد لنا على عدم تفويت زيارة الجبل الأخضر أعلى وأجمل جبل في السلطنة أخذنا بنصحه وذهبنا إليه في اليوم المعهود المخطط له، وصلنا عند قدمه وكان لابد من ترك سيارتنا التي استأجرناها منذ اليوم الأول عند وصولنا للسلطنة؛ لشدة علوه لا يسمح إلا للسيارات ذات الدفع الرباعي بتسلقه، مما توجب علينا استئجار إحداها هناك، في محطة تزويد السيارات بالوقود دخل حامد مقهى لتناول كوب قهوة فتسامر مع رجلين كانا يرتاداها قبلنا، سألهما عن كيفية الوصول لقمة الأخضر..

ضغط أحدهما على أزرار هاتفه الخلوي متصلاً بشاب يدعى “وليد”؛ وصل وتم الاتفاق على كل شيء وهممنا بالخروج لم يسمحا لنا بدفع حساب ما شربنا ولم يكن المبلغ زهيداً! هذا هو الكرم العربي.. على العموم اتفقنا مع الشاب على كل ما رغبنا، كان “وليد” خجول الطبع متسامحاً صريحاً أقلنا إلى أعلى الجبل، يشعر المرء هناك بنقاء الهواء، منْ يصدق وجود أثر سمكة وسلحفاة مطبوعتين على صخور في قمة الجبل على ارتفاع 2400م يعود آلاف السنين! هذا الكون غريب أليس كذلك؟

- سبحان الخالق، هذا يعني أن الجبل كان في يوم ما تحت الماء! بلا شك لكل شيء في الوجود سبب، انظري كيف تعارفنا وأين نحن الآن بعد استمرار سنين!

- لم تصدقِ في الطريق إلى المحطة الثانية دعانا “وليد” لتناول الغداء في منزلهم، أضاف يمكننا التعرف على الأهل بعد انتهاء الرحلة مساءً لأنهم في رحلة الآن..

قاطعتها سراب مستغربة:

- وهل لبيتا دعوته، دون تردد أو تفكير قد يكون له هدف ما؟

- لا أخفيك سراً لقد تردد زوجي في قبول العرض، أنت محقة، فالغربة التي عشناها جعلتنا نرتاب بنية أي عرض حتى لو كان صادقاً! أما أنا لا أعرف لماذا ربما الأجواء العامة أعادت لي الثقة بكل ما حولنا فلم ينتابني الشك؛ ثم ما الذي عساه يحصل ففي بعض الأحيان الحياة تستحق المغامرة، لقد أكرمنا الرجل بأكثر من المتفق عليه، منْ ذا في هذه الأيام يدخل غرباء داره؟ في نهاية الرحلة أخذنا للتعرف على أهله وأولاده، أبنته “ود” ذات الثلاثة أعوام استقبلتني راكضة وكأنها ترى أحدا ما طال شوقها إليه، بادلتها الأحضان مطوقة رفعتها من على الأرض وقد سرقت قلبي مني، خوفي عليها كان أعظم حين لامست عظامها الناعمة الرقيقة فتحاشيت الضغط أكثر كيلا تتكسر كدمية من البسكويت، في غرفة الاستقبال التي خلت من أي قطعة أثاث سوى سجادة غطت أرضيتها كلها وبعض الوسادات التي تسندها جدران الغرفة العارية رغم بساطتها تشعرك بامتداد جذورنا الغارسة بأعماق الأرض؛ جلست “ود” القرفصاء لتشرح لنا كيف يأكل التمر الذي كان ضمن ما قدمه لنا أبوها في طبق التقديم وهي تضغط بأصبعها وتخرج نواته منه التي كانت يصعب تميزها عنهن والله جميعها بحجم واحد بحرفيه مع السمسم والطحينية وشرب القهوة، أرجعنا “وليد” حيث ركنا سيارتنا، كان بودي لو تطول الرحلة كأنها حلم جميل مر بسرعة..

- شوقتني كي أزور السلطنة، أحقاً أنها بهذا السحر ومازال أهلها بهذا النبل؟

- ربما لم يفِ وصفي ما عشته، أنها حلم لا أود أن أصحو من حلاوته.

جدير بالذكر، أنه صدرت للكاتبة عدة أعمال أدبية منها: رواية تحت غطاء الرب، رواية يونا حمامة سلام، ثم سراب وقيد الإبداع رواية مشتركة مع زوجها تحت عنوان” سردار قاسم ” كما نشرت عدة أعمال قصصية في الكثير من المواقع الإلكترونية العربية وفي بعض المجلات وأهمها” مجلة ميمرا الكلمة التي تعمل على تحريرها وتصدر في ألمانيا. علماً بأن الكاتبة غادرت العراق في مطلع سنة تسعين من القرن المنصرم، وأصدرت مع زوجها مجلة ناطقة باللغة العربية عام 2000 في ألمانيا.