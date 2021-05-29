فيديو خالد الصاوي يتذكر سمير غانم بمشهد مؤثر ويتسبّب بصدمة لرامز جلال لهذا السبب

خالد الصاوي حل ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على شاشة قناة "cbc"، حيث تحدث النجم المصري عن أعماله السينمائية الجديدة، كما تحدث عن تعاونه مع الفنان رامز جلال في فيلم "أحمد نوتردام".

خالد الصاوي: رامز جلال صدم من رد فعلي في برنامج "رامز في الشلال"

خالد الصاوي تحدث في برنامج "معكم" عما تعرض له في برنامج "رامز في الشلال" والذي عرض في رمضان 2019، وأكد أن رامز جلال صدم بسبب رد فعله على المقلب، كما تحدث خالد الصاوي عن تجاربه السينمائية الجديدة والتي من بينها فيلم "أحمد نوتردام"، و"للإيجار".

وقال خالد الصاوي: "اعتبر جميع النجوم الشباب أبنائي في الماضي، كنت اسخر عندما يتحدث النجوم الكبار عن الشباب بهذه الطريقة لكن الآن اشعر بهذا، خصوصا بعد تعاوني مع هؤلاء النجوم في فيلم (للإيجار)، وأيضا فيلم (أحمد نوتردام) مع رامز جلال والذي حقق إيرادات كبيرة، علاقتي بدأت مع رامز أثناء المقلب الذي تعرضت له في (رامز في الشلال)، وقد صدم الأخير من رد فعلي لدرجة جعلته يتصل بزوجتي ويؤكد لها أنني أكثر جنونا منه، بسبب عدم خوفي من المقلب واستمتاعي به".

خالد الصاوي: "زوجة خالد صالح كانت بمثابة أم لنا جميعا"

خالد الصاوي أكد على العلاقة القوية التي جمعته بالدكتورة هالة زين زوجة الفنان الراحل خالد صالح والتي توفيت في شهر رمضان الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا فقال خالد الصاوي: "الدكتورة هالة زوجة الراحل خالد صالح تعرفت عليها في الجامعة، وهي أصغر مني في السن لكن لم أشعر ابدا بذلك، بل كنت أشعر بنضجها بسبب طريقتها وكان جميع أصدقاء خالد صالح يحترمونها فهي كانت بمثابة أم لنا جميعا، فهي لم تساند خالد صالح فقط بل كانت تساند الجميع، وكنت تحضر العديد من العروض التي أقدمها من أجل دعمي فهي كانت بمثابة أخت لي".

خالد الصاوي: سمير غانم أحد أعظم نجوم الكوميديا في العالم العربي

خالد الصاوي قدم التعازي لأسرة الفنان سمير غانم ، وأكد على القيمة الفنية الكبيرة للفنان الراحل الذي وصفه بأحد أعظم نجوم الكوميديا في العالم العربي، كما تذكر بعض مشاهده التي قدمها والتي لا يزال يتذكرها فقال خالد الصاوي: "لا يوجد فنان كبير لا أتذكر له مشهد مهم في مسيرته، لكن سمير غانم كان أحد أعظم نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، واتذكر مشاهده في فيلم (خلي بالك من زوزو) وهو من أكثر المشاهد التي تضحكني، لذلك سمير غانم لا يمكن أن ننساه، وأقدم التعازي لأسرة الفنان الراحل"، خالد الصاوي قام كذلك بغناء بعض من الأغاني التراثية أثناء الحلقة، كما أوضح أنه محب للأغاني الشعبية ودائم الاستماع لها.