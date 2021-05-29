"معجزة انك عايشة".. جواهر الكويتية توضح رد فعل الأطباء على حالتها الصحية

جواهر الكويتية وجهت رسالة جديدة لمتابعيها من العاصمة البريطانية لندن حيث تخضع للعلاج هناك بعد إصابتها بمرض السرطان، وكشفت الفنانة الكويتية عن رأي الأطباء في حالتها الصحية والتي صدمت من خلالها العديد من متابعيها.

جواهر الكويتية: "المرض كشف لي أمورا كنت في غفله عنها"

جواهر الكويتية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة أثناء رحلة علاجها في لندن، كما وصفت إصابتها بالسرطان بـ"الابتلاء الجميل" مؤكدة أن رحلتها مع المرض زادتها قوة وإصرار على تجاوزها، وأن المرض جعلها أكثر قرب لله، كما كشفت له حقيقة بعض الأشخاص من حولها والتي كانت تهتم بهم أكثر من اهتمامها بنفسها.

فقالت جواهر الكويتية: "أول شي الحمدالله على كل حال والحمدالله على هذا الابتلاء الجميل من رب العالمين لأن ربي فضلني ورفعني درجة ومنزله بإذن الله وكل اللي امر فيه أجر بإذن الله والابتلاء شي جميل اللهم لك الحمد والشكر وايد تعلمت منه والأهم انه قربني من ربي كثير وهذا أهم شيء، وكشف لي أمور انا كنت في غفله عنها وكشف لي الناس اللي حواليني واللي انا كنت ابديهم على نفسي وصحتي ولو ابي اتكلم الكلام مايخلص".

جواهر الكويتية: "طبيب وصف بقائي على قيد الحياة بالمعجزة"

جواهر الكويتية طلبت من متابعيها حسن اختيار رفقائهم، وأشارت إلى وضعها الصحي الصعب والذي أكدت أنه لا يوجد شخص قادر على الشعور بما تمر به إلا من خاض هذه التجربة القاسية، وصدمت الفنانة الكويتية المتابعين بعدما كشفت أن الأطباء أكدوا لها أن بقائها على قيد الحياة حتى الآن هو معجزة.

فقالت : "نصيحتي لكم حبو نفسكم قبل كل شيء وحب النفس ابدا ماهو انانية علشان اذا حبيتو نفسكم راح تقدرون تحبون اللي حوالينكم والحمدالله دائما وابدا، وانا الي مريت فيه والي امر فيه حاليا محد راح يحس فيني الا الي جرب هذا الشيء الله يبعده عنكم يارب وبإذن الله وانا كلي يقين برب العالمين انه هو الشافي المعافي بيشافيني، رغم أن الدكتور قال معجزة انج عايشه، الحمدالله هذا بفضل ربي واختباره لي والصبر على هذا الابتلاء، واخيرا اختارو الناس الصح اختر من يعرف الله ويخافه في حياتكم جواهر الكويتية".

النجوم يساندون الفنانة جواهر الكويتية

جواهر الكويتية ساندها بعض من أصدقائها في الوسط الفني بعد نشرها هذه الرسالة حيث كتبت الفنانة أميرة محمد تعليقا قالت فيه: "يا حبيبتي بإذن الله بتهزمين المرض وبترجعين لنا بالسلامة يارب"، كما كتبت المخرجة والفنانة الكويتية بشاير حسن تعليقا قالت فيه: "يا حبيبتي انتي ربي يشافيج ويعافيج يا قلبي أنت"، جواهر الكويتية قد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على "تويتر" بعد فترة طويلة من الانقطاع، وأكدت أن بناتها كان لهن تأثير كبير في إقناعها بهذه الخطوة فكتبت جواهر الكويتية: "أول صوره بعد غياب كنت متردده بس بناتي اقنعوني، لندن، الحمد لله".

يذكر أن جواهر الكويتية في بداية عام 2020 تم الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان، وسعى العديد من النجوم لمساندتها حيث نشروا صورا للفنانة الكويتية وتمنوا لها الشفاء العاجل.